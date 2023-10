Trevisan-Siniakova oggi in tv, WTA Hong Kong 2023: programma, dove vederla, canale in chiaro, streaming

L’azzurra Martina Trevisan, numero 6 del seeding, sarà impegnata oggi, sabato 14 ottobre, nel Prudential Hong Kong Tennis Open 2023, torneo di categoria WTA 250: nel secondo incontro dalle 08.00 sul Campo Centrale, che si giocherà comunque non prima delle ore 10.00, l’italiana in semifinale affronterà la ceca Katerina Siniakova.

La sfida tra l’italiana e la ceca si giocherà dopo la prima semifinale tra la canadese Leylah Fernandez e la russa Anna Blinkova, testa di serie numero 5: si tratterà del terzo incrocio tra le due, con una vittoria per parte nei precedenti, giocati entrambi nel 2022. Siniakova vinse a Portoroz nei sedicesimi per 6-1 6-4, mentre Trevisan si impose a Guadalajara, sempre nei sedicesimi, per 6-0 4-6 6-3.

Il match tra Martina Trevisan e Katerina Siniakova sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTenniX e WTA TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro di semifinale del torneo di Hong Kong.

CALENDARIO TREVISAN-SINIAKOVA WTA HONG KONG 2023

Sabato 14 ottobre – Campo Centrale

Dalle ore 08.00 italiane

Leylah Fernandez (Canada) vs Anna Blinkova (Russia, 5)

Non prima delle ore 10.00 italiane

Martina Trevisan (Italia, 6) vs Katerina Siniakova (Repubblica Ceca) – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA TREVISAN-SINIAKOVA WTA HONG KONG 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: SuperTenniX, WTA TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse