ATP Shanghai 2023, Andrey Rublev regola Ugo Humbert in due set ed approda in semifinale contro Grigor Dimitrov

Il russo Andrey Rublev è il quarto ed ultimo semifinalista del Rolex Shanghai Masters 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sul duro outdoor di Shanghai, in Cina: il numero 5 del seeding regola in due set il transalpino Ugo Humbert, testa di serie numero 32, con lo score di 6-2 6-3 in un’ora e mezza di gioco, e nel penultimo atto troverà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 18 del tabellone. Con questo successo Rublev sale in sesta posizione nel ranking ATP e prosegue nella rincorsa al quarto posto, ma per scalzare Jannik Sinner dovrà vincere il torneo.

Nel primo set il primo a concedere una palla break è Rublev, il quale però nel secondo game dal 30-40 infila tre punti ed ai vantaggi si salva. Il russo si procura tre break point non consecutivi nel gioco seguente, ed alla terza occasione centra lo strappo, poi confermato tenendo il servizio a zero. Nel quinto game arrivano altri quattro break point e l’ultimo è quello buono per Rublev per volare sul 4-1 pesante, col doppio break rafforzato dal successivo turno alla battuta tenuto a 15. Humbert resta aggrappato al parziale, ma il russo nell’ottavo gioco tiene ancora il servizio a zero ed al primo set point chiude sul 6-2 in 43 minuti.

Nella seconda frazione Rublev trova il break a 15 nel terzo game, strappo che sembra far calare il sipario sul match, ma Humbert, spalle al muro, ha un sussulto d’orgoglio ed ai vantaggi del gioco successivo, alla seconda occasione, centra l’immediato controbreak. L’inerzia del match sembra poter cambiare, col francese che si procura una palla break nel sesto game, ma Rublev la cancella, trova il 3-3, ed ai vantaggi del settimo game è lui a firmare lo strappo che vale il 4-3. Il russo tiene agevolmente la battuta, scappa sul 5-3 e certifica poi il successo con un nuovo break ai vantaggi del nono game per il 6-3 in 47′ che vale l’accesso in semifinale.

Le statistiche premiano Andrey Rublev, col russo che mette a segno 14 vincenti e concede solo 6 gratuiti (per Humbert il bilancio è di 15-12), trovando il punto a rete in 7 occasioni su 8 (contro il 5/12). Rublev vince nel complesso 71 punti contro i 51 dell’avversario, annullando 3 palle break delle 4 concesse e convertendone, invece, 5 delle 10 avute a disposizione. Il russo fa meglio del transalpino sia in termini di prime in campo (63% contro 56%), sia in quanto a punti sulla prima (72%-53%) e sulla seconda (63%-45%).

