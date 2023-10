Taekwondo: Simone Alessio si ferma ai quarti al Grand Prix Taiyuan 2023

Termina senza buone notizie per l’Italia la seconda giornata del Grand Prix di Taiyuan 2023, gara di evento di classificazione G6 valido per il ranking in prospettiva Parigi 2024. Il combattente più atteso della spedizione azzurra, Simone Alessio, si è dovuto infatti arrendere ai quarti di Finale nella categoria -80 kg, cedendo il passo al tunisino Firas Katuosi.

Il detentore del titolo iridato aveva cominciato nel migliore dei modi la sua giornata, regolando agli ottavi l’iberico Jon Cintado Arteche per 2-0, vincendo per 2-0 il primo round e passando con un più risicato 6-5 nel secondo. Giunto ai quarti Alessio si è invece scontrato con il competitivo Katuosi, bronzo nella -74 kg ai Mondiali di Guadalajara nel 2022. Un match in cui il rivale è riuscito a spuntarla in entrambi i round, prima imponendosi per 1-3 e, successivamente, per 2-4. Il nordafricano ha poi proseguito il suo percorso, battendo in finale il sudcoreano Geon-woo Seo per 2-1 (4-2, 8-8, 16-10)

Nulla da fare anche per gli altri atleti italiani impegnati sul tatami cinese. Nella categoria -67 kg Natalia D’Angelo, dopo aver superato ai sedicesimi Petra Stolbova è uscita sconfitta dal confronto con la spagnola Cecila Castros Burgos, trionfatrice per 2-0 (3-2, 3-0). A vincere il GP è stata invece la serba Aleksandra Perisic, brava a battere nettamente la belga Sarah Chaari per 2-0 (2-0, 4-4)

Stop ai sedicesimi invece per Dennis Baretta che, nella categoria -68 kg maschile, dopo una bella lotta in tre round non è riuscito a spuntarla con l’ungherese Levente Mark Jozsa, vincitore per 2-1 (6-4, 0-2, 5-2). Il sudcoreano Ho-Jun Jin ha infine vinto la gara di categoria per 6-7 (6-10, 6-7) dopo aver affrontato nell’ultimo atto il francese Souleyman Alaphilippe.

Foto: FITA (Federazione Italiana Taekwondo)