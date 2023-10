Taekwondo, Giada Al Halwani si ferma ai sedicesimi nei -57 kg al Grand Prix di Taiyuan

Si è conclusa senza sorrisi per l’Italia la prima giornata del Grand Prix Taiyuan 2023 di taekwondo, evento di classificazione G6 valevole per il ranking olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Il torneo cinese mette in palio ben 60 punti (ai vincitori) nelle otto categorie di peso olimpiche, in attesa delle Finali Grand Prix in programma a Manchester tra meno di due mesi.

Purtroppo l’unica azzurra di scena oggi sulla pedana asiatica non è riuscita a raggiungere le fasi finali, perdendo quindi l’opportunità di fare un bel balzo in avanti nelle graduatorie mondiali. Stiamo parlando di Giada Al Halwani, eliminata ai sedicesimi di finale nei -57 kg dalla statunitense Faith Dillon in due round con i parziali di 2-11 e 3-5.

Vito Dell’Aquila, inizialmente selezionato per prendere parte alla gara, ha invece rinunciato al Grand Prix cinese e si giocherà il pass olimpico diretto tramite ranking in occasione delle Finals di Manchester. Nella sua categoria di peso, i -58 kg, ha trionfato quest’oggi il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi imponendosi nell’atto conclusivo sul sud coreano Jun Jang. Nessuno dei principali avversari di Dell’Aquila nel ranking si è spinto fino alle semifinali.

Passando al settore femminile, la canadese Skylar Park è salita sul gradino più alto del podio nei -57 kg sconfiggendo in finale l’iraniana Nahid Kiyanichandeh. Thailandia in trionfo nei -49 kg grazie a Panipak Wongpattanakit, che ha regolato nella sfida decisiva la padrona di casa cinese Qing Guo. Domani saranno tre gli italiani protagonisti a Taiyuan: Dennis Baretta nei -68 kg, Natalia D’Angelo nei -67 kg e Simone Alessio nei -80 kg.

Foto: FITA/Roberto Zazzara