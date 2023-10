Sport in tv oggi (venerdì 13 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 13 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui tanti tornei di tennis in Asia. Al femminile, Jasmine Paolini a Zhengzhou e Martina Trevisan a Hong Kong cercheranno di qualificarsi per le semifinali, con Jasmine che in caso di vittoria potrebbe diventare n.1 d’Italia in classifica generale. Attenzioni particolari poi le meriteranno le prove libere della prima giornata del GP d’Indonesia del Motomondiale, con il confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin a tenere banco.

Di scena anche la prima giornata della Coppa del Mondo di nuoto ad Atene (Grecia), con Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi che cercheranno di mettersi in evidenza nelle gare in cui saranno impegnati. In serata spazio ai match di calcio delle qualificazioni agli Europei 2024 e all’Eurolega di basket con la Virtus Bologna opposta a Monaco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 13 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 13 ottobre

03.00 Moto3, GP Indonesia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

03.50 Moto2, GP Indonesia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

04.45 MotoGP, GP Indonesia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

05.00 Tennis, WTA Seoul: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

07.15 Moto3, GP Indonesia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

08.00 Tennis, WTA Hong Kong: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Trevisan vs Mertens 2° match e inizio alle 08.00 italiane)

08.05 Moto2, GP Indonesia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Tennis, WTA Zhengzhou: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Paolini vs Siegemund 1° incontro e inizio dalle 09.00 italiane)

09.00 Nuoto, Coppa del Mondo ad Atene (Grecia): batterie (prima giornata) – Diretta streaming sul canale Youtube di World Aquatics.

09.00 MotoGP, GP Indonesia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Tennis, Masters1000 Shanghai: Dimitrov-Jarry (quarto di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis.Tv.

14.00 Tennis, Masters1000 Shanghai: Humbert-Rublev (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis.Tv.

14.00 Rugby femminile, WXV 2: Italia-Giappone – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Nuoto, Coppa del Mondo ad Atene (Grecia): finali (prima giornata) – Diretta streaming sul canale Youtube di World Aquatics.

18.30 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Estonia-Azerbaijan – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Stella Rossa – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Max (205), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Napoli Futsal-Meta Catania – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: L84-Sporting Sala Consil – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Feldi Eboli-Italservice Pesaro – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Valencia-Fenerbahce – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Olanda-Francia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Canale 20, in streaming su SkyGo, NOW e su Mediaset Infinity.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Austria-Belgio – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Irlanda-Grecia – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Islanda-Lussemburgo – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Liechtenstein-Bosnia – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Portogallo-Slovacchia – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Albinoleffe-Virtus Verona – Diretta tv su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Novara-Arzignano – Diretta tv su Sky Sport 252, in streaming su SkyGO e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Fiorenzuola-Legnago Salus – Diretta tv su Sky Sport 253, in streaming su SkyGo e su NOW.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

14:00 Beach2u Speciale Mondiali Tlaxcala 2023. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada.

19:00 TennisMania Speciale Shangai Masters con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo.

19:05 Waterpolo Preview. 4a Puntata. Conduce: Andrea Addezio.

19:40 Tennis2u con Alessandro Mastroluca. Conduce: Giandomenico Tiseo.

20:20 Volley2u con Lucia Bosetti (team manager HR Macerata). Conduce: Roberta Rotelli.

21:00 Run2u con Lorenzo Lotti (Neo Campione Italiano di 100km su strada) e Giorgio Garello (esperto di escursionismo). Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni.

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI