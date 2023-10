LIVE MotoGP, GP Indonesia 2023 in DIRETTA: inizia la volata mondiale tra Bagnaia e Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prima giornata del weekend del GP d’Indonesia, 15° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Mandalika i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per trovare la quadra in configurazione da qualifiche e sul passo gara. Fondamentale sarà comprendere il rendimento della moto in relazione alle differenti condizioni climatiche.

Inizia la volata mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco arriva a questo fine-settimana con un margine di tre punti nei confronti dello spagnolo, in grande spolvero nelle ultime uscite e in grado di imporsi anche su pista bagnata come a Motegi (Giappone). Sarà interessante capire come affronteranno il loro confronto in uno scenario del genere.

Da capire se Marco Bezzecchi sarà in grado di girare. Il romagnolo, reduce da un’operazione alla clavicola sinistra alcuni giorni per minimizzare la lesione dopo un incidente in allenamento al Ranch di Valentino Rossi, ha voluto comunque fare un tentativo. Vedremo se ci sarà la possibilità per lui di essere in pista o meno. Indubbiamente, Bezzecchi si prende un bel rischio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prima giornata del weekend del GP d’Indonesia, 15° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle 04.45 italiane, mentre la FP2 sarà dalle 09.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press