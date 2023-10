LIVE Trevisan-Mertens, WTA Hong Kong 2023 in DIRETTA: l’azzurra vuole continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale del Wta 250 di Hong Kong tra Martina Trevisan (6) ed Elise Mertens (3).

Le due giocatrici sono entrambe testa di serie del torneo orientale e sono altresì divise da una sola posizione nel ranking Wta. L’azzurra, numero 42 del mondo, ha sconfitto nel suo percorso a Hong Kong la spagnola Cristina Bucsa per 7-5 6-2 e, nella giornata di ieri la polacca Magdalena Frech per 6-3 6-7(4) 6-3 al termine di una battaglia durata 2 ore e 45′. Mertens invece, in 41esima posizione questa settimana ma 12 come best ranking, ha invece sconfitto al primo turno Daria Gavrilova-Saville per 6-1 6-4 e al secondo la russa Sofya Lansere 6-3 7-6(5).

C’è un precedente, giocato quest’anno nel torneo Wta 500 di Abu Dhabi e vinto dalla belga in maniera netta per 6-0 6-2. Vedremo se l’azzurra riuscirà quantomeno a fare partita pari, Trevisan che punta a entrare nelle prime 32 giocatrici del mondo prima della fine dell’anno, in modo da garantirsi una testa di serie ai prossimi Australian Open. Ricordiamo che la giocatrice di Pontedera, almeno per quanto riguarda la formazione tennistica, non ha avuto un grande 2023. Quest’anno infatti ha disputato 24 tornei, nei quali la semifinalista del Roland Garros nel 2022 ha raccolto appena 20 vittorie. Questo può essere quindi un torneo importante per rilanciarsi.

OA Sport vi augura un buon divertimento con la Diretta Live dell’incontro, che prenderà il via dopo Blinkova-Sorribes Tormo, che inizieranno alle ore 08.00.

Foto: LaPresse