LIVE Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: gli emiliani inseguono il primo successo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di AS Monaco-Virtus Bologna, seconda giornata dell’Eurolega di basket 2023!

Le V-nere cercano il pronto riscatto dopo il ko rimediato alla prima giornata contro lo Zalgiris Kaunas (79-82), in vista del doppio turno della settimana prossima che vedrà gli uomini di coach Luca Banchi affrontare in casa prima l’Alba Berlino di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo (mercoledì 18 Ottobre alle ore 20:30) e poi la Stella Rossa dell’ex Milos Teodosic (venerdì 20 Ottobre alla medesima ora). L’allenatore toscano si affiderà ancora una volta agli esperti Marco Belinelli e Jordan Mickey, con Tornike Shengelia pronto a colpire da qualsiasi posizione.

L’AS Monaco dell’ex Olimpia Milano Mike James punta a replicare l’exploit della passata stagione, quando si centrò la qualificazione alla Final Four venendo sconfitto soltanto in semifinale dall’Olympiacos poi vice-Campione d’Europa. Nonostante i 21 punti del ‘folletto’ statunitense i monegaschi sono usciti battuti alla prima uscita europea contro il Valencia (70-65), in cui ha ben figurato Semi Ojeleye – arrivato quest’anno in Spagna dopo l’esperienza alla Virtus Bologna – con 19 punti messi a referto.

Palla a due che verrà alzata questa sera alle ore 19:00 al Salle Gastone Médicin di Monaco. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo