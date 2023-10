A che ora AS Monaco-Virtus Bologna oggi: programma Eurolega basket, dove vederla in tv e streaming

Oggi venerdì 13 ottobre (ore 19.00) si gioca Monaco-Virtus Bologna, incontro valido per l’Eurolega di basket maschile. Seconda sfida europea in stagione per la formazione emiliana, che sarà impegnata sul campo dell’ostica formazione monegasca e che andrà a caccia della prima vittoria. Serve un successo per rilanciare le proprie ambizioni in ambito continentale.

Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta rimediata all’esordio: le V Nere hanno perso di tre punti in casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas, mentre l’AS ha ceduto di cinque lunghezze nella tana del Valencia. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e vibrante. La Virtus Bologna si affiderà soprattutto a Marco Belinelli per fare la differenza dopo la schiacciante vittoria ottenuta in Serie A contro Varese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Monaco-Virtus Bologna, incontro valido per l’Eurolega di basket maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONACO-VIRTUS BOLOGNA OGGI

Venerdì 13 ottobre

Ore 19.00 AS Monaco vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MONACO-VIRTUS BOLOGNA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit Ciamillo