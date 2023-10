Trevisan-Mertens oggi in tv, orario WTA Hong Kong 2023: programma, canale, streaming

È arrivato il giorno dei quarti di finale al WTA 250 di Hong Kong. Quest’oggi le migliori otto di questo torneo asiatico si incroceranno in quattro sfide per decretare chi saranno le semifinaliste e tra le tenniste che proveranno a passare il turno ci sarà anche Martina Trevisan. L’italiana (testa di serie n.6) dovrà vedersela con la belga Elise Mertens (n.3 del seeding) nel secondo incontro di giornata sul campo centrale, dopo Sorribes Tormo-Blinkova, match in programma alle ore 8:00.

Finora Trevisan ha vinto il primo turno contro la spagnola Cristina Bucsa per 7-5 6-2 e l’ottavo di finale contro la polacca Magdalena Frech per 6-3 6-7(4) 6-3 dopo essere stata sotto per 3-1 nell’ultimo e decisivo parziale. Dall’altra parte, invece, Mertens ha battuto, in ordine cronologico, e in entrambi i casi per due set a zero, l’australiana Daria Saville (per 6-1 6-4) e la russa Sofya Lansere (6-3 7-6).

Trovare il successo oggi non sarà di certo facile per la nostra portacolori, poiché di fronte ci sarà un’avversaria di spessore, che ha tra l’altro già sconfitto l’italiana con un nettissimo 6-0 6-2 ai sedicesimi del WTA 500 di Abu Dhabi 2023 (unico precedente tra le due giocatrici). Da segnalare che chi vincerà il quarto di finale odierno affronterà poi in semifinale una tra la ceca Katerina Siniakova e la russa Anastasia Pavlyuchenkova.

La partita tra Trevisan ed Elise Mertens si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su Supertennis.it, SuperTenniX, Sky Go, NOW. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO TREVISAN-MERTENS WTA HONG KONG 2023

Venerdì 13 ottobre

Centre Court

Dalle 8:00 italiane

S. Sorribes Tormo (ESP) – A. Blinkova (RUS) (5)

A seguire

M. Trevisan (ITA) (6) – E. Mertens (BEL) (3)

PROGRAMMA TREVISAN-MERTENS WTA HONG KONG 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX, Sky Go, NOW

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse