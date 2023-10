Sport in tv oggi (sabato 21 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 21 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio ai motori con la gara del GP d’Australia per la MotoGP, Sprint Shootout e Sprint Race del GP degli USA per la F1. Da non perdere la seconda semifinale dei Mondiali di rugby tra Sudafrica e Inghilterra. Iniziano gli sport invernali con Skate America per il pattinaggio su ghiaccio, la Coppa del Mondo di short track e di snowboard Big Air. Proseguono i tornei di tennis e di golf della settimana.

Da non perdere la Coppa del Mondo di nuoto e di triathlon, oltre ai Mondiali di cricket. Da seguire anche i campionati di volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano, calcio a 5, ma anche la United Rugby Championship con le Zebre e Benetton. Piatto ricchissimo per il calcio con Serie A, Serie B, Serie C e i campionati esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 21 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 21 ottobre

00.25 MOTO2 – GP Australia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

01.10 MOTOGP – GP Australia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, short program coppie di artistico (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

01.50 MOTOGP – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

02.00 GOLF (PGA Tour) – The Zozo Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 05.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW dalle ore 05.00)

02.53 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, short program maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

03.50 MOTO3 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

04.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

04.45 MOTO2 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.10 MOTOGP – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 13.10; differita streaming su tv8.it dalle ore 13.10)

07.00 CRICKET (Mondiali) – Olanda-Sri Lanka (diretta streaming su Yupp Tv)

07.00 TENNIS – ATP 500 Tokyo, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Andalucia Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Abu Dhabi Masters (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 NUOTO – Coppa del Mondo, batterie (diretta streaming sul canale YouTube della Fina)

09.00 TENNIS – WTA 250 Nanchang, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

09.10 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air femminile a Chur, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON (BMW World Tour) – Open di Danimarca (diretta streaming su BWF Tv)

10.30 CRICKET (Mondiali) – Inghilterra-Sudafrica (diretta streaming su Yupp Tv)

12.00 SURF – World League Challenger Series (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile a Chur, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Napoli (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

13.00 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Lille-Plebiscito Padova (diretta streaming sul canale della LEN)

13.00 TRIATHLON – Super League a Neom (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Modena (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Lecco-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Pisa-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ternana-Brescia (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Ulster (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 TENNIS – ATP 250 Stoccolma, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 TENNIS – WTA 250 Cluj-Napoca, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

14.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Distretti Ecologici Roma-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: Camogli-De Akker, Posillipo-Quinto, Pro Recco-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Verona-Napoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Genova-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Ciampino-Napoli (diretta streaming su Futsal Tv)

15.00 TENNIS – WTA 250 Monastir, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv). Paolini-Tsurenko (ore 15.00)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Darmstadt-Lipsia, Friburgo-Bochum, Hoffenheim-Eintracht Francoforte, Wolfsburg-Bayer Leverkusen (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Rugby Lyons-Vicenza (diretta streaming su DAZN)

15.30 TENNIS – ATP 250 Anversa, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

16.00 RUGBY (Serie A) – Emilia-Colorno (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Telimar-Brescia (diretta streaming su Waterpolo Channel)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Catania-Ortigia, Trieste-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Brighton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partite: Bournemouth-Wolverhampton, Brentford-Burnley, Newcastle-Crystal Palace, Nottingham Forest-Luton Town (non è prevista diretta tv/streaming)

16.05 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Leicester Tigers-Sale Sharks (diretta streaming su Mola Tv)

16.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Renate-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Strasburgo (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Ekipe Orizzonte Catania-Roma (diretta streaming sul canale della LEN)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.30 NUOTO – Coppa del Mondo, finali (diretta streaming sul canale YouTube della Fina)

17.30 CICLISMO SU PISTA – Champions League a Maiorca (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Como (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Casalmaggiore (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Active Network (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 BREAK DANCE – BC One Paris (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

18.15 RUGBY (United Rugby Championship) – Cardiff-Benetton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Mainz-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Mantova-Novara (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Foggia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Potenza (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Benevento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Dosson-Italservice Pesaro (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Trieste-Nancy (diretta streaming sul canale della LEN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Cassano-Dossobuono, Salerno-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Sittard (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Quattro partite: Conversano-Cingoli, Eppan-Cassano, Merano-Secchia Rubiera, Trieste-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Ottawa Senators-Detroit Red Wings (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 F1 – GP USA, Sprint Shootout (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 23.30; differita streaming su tv8.it alle ore 01.30)

19.30 SHORT TRACK – Coppa del Mondo a Montreal (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

19.45 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Valpusteria-Vienna (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air femminile/maschile a Chur, Finali (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play 3)

20.00 BOXE – Riunione, main event: Joshua Buatsi vs Dan Azeez (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 MMA – UFC 294, main event: Makhachev-Volkanovski (diretta streaming su DAZN)

20.00 BOXE – Riunione, main event: Jack Catterall vs Jorge Linares (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Schio (diretta streaming su LBF)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Vallefoglia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Cremona-Reggio Emilia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Padova (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Turris-Juve Stabia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 RUGBY (Mondiali, semifinale) – Inghilterra-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Uno, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sheffield United-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Due partite: AZ Alkmaar-Heerenveen, Feyenoord-Vitesse (diretta streaming su Mola Tv)

21.03 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, rhythm dance (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

22.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, free program coppie di artistico (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

23.30 CALCIO (Serie A brasiliana) – San Paolo-Gremio (diretta streaming su Mola Tv)

Domenica 22 ottobre

00.00 F1 – GP USA, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

00.40 MOTOGP – GP Australia, warm-up (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.16 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, short program femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

02.00 GOLF (PGA Tour) – The Zozo Championship, quarto giro (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 05.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 05.00)

02.00 MOTO3 – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 11.15; differita streaming su tv8.it alle ore 11.15)

03.04 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, free program maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

03.15 MOTO2 – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 12.30; differita streaming su tv8.it alle ore 12.30)

05.00 MOTOGP – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 14.15; differita streaming su tv8.it alle ore 14.15)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

16:00 Talk2u con Sossio Aruta personaggio pubblico (Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip, Campioni) Conduce: Simona Bastiani con la partecipazione di Massimo Cassanelli. su sport2u.tv

17:00 Salus2u con Erminia Sirimarco (Officinalis) e Cristina Barattoni (operatrice olistica). Conducono: Sabrina Sgalaberna, Cristina Minzoni e Bruno Checcoli. su sport2u.tv

18:00 Monitor:diario settimanale e focus a cura di Sabrina Sgalaberna con Marco Panieri (Sindaco di Imola) su sport2u.tv

19:15 Diretta Formula Uno Live – Sprint Shootout GP Stati Uniti. conducono: Franco Culcasi e Luca Preti. su sport2u.tv

23:45 Diretta Formula Uno Live – Sprint Race GP Stati Uniti. conducono: Franco Culcasi e Luca Preti. su sport2u.tv

Foto: Lapresse