LIVE Paolini-Tsurenko, WTA Monastir 2023 in DIRETTA: l’azzurra si gioca l’accesso in finale

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale del Wta 250 di Monastir tra l’azzurra Jasmine Paolini e l’ucraina Lesia Tsurenko.

Seconda semifinale consecutiva per la giocatrice toscana, che la scorsa settimana si è arresa nel penultimo atto del Wta 500 di Zhengzhou alla cinese Zheng per 6-2 6-3. Unica azzurra rimasta in corsa in Tunisia, Paolini proverà a ottenere un’altra finale nel circuito maggiore dopo quella persa a Palermo contro la stessa Zheng Qinwen. Lei che vanta anche la vittoria nel Wta 125 di Firenze, che però viene considerato un livello sotto.

L’avversaria è Lesia Tsurenko, classe 1989, una vera e propria veterana del tennis femminile che ormai da oltre 15 anni milita nel circuito. L’esperienza non le manca, quest’anno è sostanzialmente “rinata”, ottenendo 39 vittorie al fronte di sole 15 sconfitte in altrettanti tornei giocati. Sarà dura, le due sono distanziate di appena 4 posizioni (a favore di Paolini) nel ranking Wta, 30 contro 34. Se Jasmine dovesse vincere quest’oggi rimarrebbe stabile mentre, se l’ucraina avesse la meglio la sopravanzerebbe.

Buon proseguimento dunque con la Diretta Live della prima semifinale del Wta 250 di Monastir tra Paolini e Tsurenko. Match che inizierà alle ore 15.00!

Foto: La Presse