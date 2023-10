A che ora Paolini-Tsurenko e dove vederla in tv: programma, streaming, WTA Monastir 2023

Oggi è il giorno delle semifinali al WTA 250 di Monastir e tra le tenniste che scenderanno in campo ci sarà anche l’italiana Jasmine Paolini. La nostra portacolori (testa di serie n.1) dovrà affrontare nel primo incontro di giornata sul campo centrale l’ucraina Lesia Tsurenko (n.4 del seeding): in palio ci sarà la finale contro la vincente del match tra la francese Clara Burel (n.8 del torneo) e la belga Elise Mertens (testa di serie n.2).

Dopo i successi contro la transalpina Alize Cornet, la croata Petra Marcinko e la connazionale Lucia Bronzetti, Paolini cercherà oggi la quarta vittoria di fila, che vorrebbe dire conquistare il pass per la terza finale in carriera (la prima del 2023). Per lei non sarà però facile, perché dall’altra parte ci sarà un’avversaria di grande valore, che si trova tra l’altro in un ottimo stato di forma (in questo torneo Tsurenko ha battuto finora Paquet, Liu e Parrizas-Diaz, tutte in due set). Da segnalare che tra l’italiana e l’ucraina non ci sono precedenti.

La partita tra Jasmine Paolini e Lesia Tsurenko si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis HD e in diretta streaming su Supertennis.it, SuperTenniX e WTA TV. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO PAOLINI-TSURENKO WTA MONASTIR 2023

Sabato 21 ottobre

Ore 15.00 J. Paolini (ITA) (1) – L. Tsurenko (UKR) (4)

PROGRAMMA PAOLINI-TSURENKO WTA MONASTIR 2023: DOVE VEDERE LA GARA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX, WTA TV

Diretta live testuale: OA Sport

