LIVE Inghilterra-Sudafrica, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: Springboks favoriti, ma occhio all’orgoglio dei Leoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Sudafrica, match valido per la seconda semifinale dei Mondiali di rugby 2023. Siamo giunti alla fase decisiva di questa rassegna iridata, ieri la Nuova Zelanda ha superato l’Argentina e si è qualificata all’atto conclusivo, questa sera scopriremo la seconda finalista che si andrà a giocare il titolo.

L’Inghilterra si è qualificata alle semifinali dopo aver concluso il girone D in prima posizione e dopo aver superato ai quarti di finale le Figi (30-24). Il Sudafrica ha concluso il gruppo B in seconda posizione alle spalle dell’Irlanda, mentre ai quarti di finale ha avuto la meglio sulla Francia, formazione padrone di casa e favorita per il titolo alla vigilia. Numerosi gli scontri diretti tra queste due formazioni, che negli ultimi 5 anni si sono affrontare ben 7 volte, in quattro occasione ad avere la meglio sono stati i sudafricani, in 3 gli inglesi. Quello di stasera sarà il remake della finale del Mondiale 2019, in quell’occasione il Sudrafrica vinse il titolo imponendosi 32-12. Si tratta della sesta semifinale iridata per gli inglesi, che vantano anche un titolo in bacheca (2003), mentre gli Springboks possono vantare già tre titoli iridati e a questo punto del torneo appaiono come i favoriti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Sudafrica: 1 Steven Kitshoff, 2 Mbongeni Mbonambi, 3 Frans Malherbe, 4 Eben Etzebeth, 5 Franco Mostert, 6 Siya Kolisi (c), 7 Pieter-Steph du Toit, 8 Duane Vermeulen, 9 Cobus Reinach, 10 Manie Libbok, 11 Cheslin Kolbe, 12 Damian de Allende, 13 Jesse Kriel, 14 Kurt-Lee Arendse, 15 Damian Willemse.

Inghilterra: 1 Bevan Rodd, 2 Theo Dan, 3 Kyle Sinckler, 4 David Ribbans, 5 George Martin, 6 Lewis Ludlam, 7 Jack Willis, 8 Billy Vunipola, 9 Danny Care, 10 Owen Farrell (c), 11 Max Malins,12 Ollie Lawrence, 13 Elliot Daly, 14 Henry Arundell, 15 Marcus Smith

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Inghilterra-Sudafrica, match valido per la semifinale dei Mondiali di rugby 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, meta dopo meta, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:00!

Foto: LaPresse