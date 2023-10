Triathlon, nella tappa di Tongyeong della World Cup vittorie per Hellwig e Jorgensen

Sono andate in scena le gare della World Triathlon Cup 2023 di Tongyeong in Corea del Sud. Le prove, che si sono disputate su distanza sprint, hanno visto la parte di nuoto di 750 metri (un solo giro), quindi si è passati alla sezione dedicata alla bici di 20 chilometri (suddivisi in 3 tornate), quindi la parte finale ha visto la corsa con 5 chilometri divisi in 2 giri.

La gara maschile ha visto il successo del tedesco Tim Hellwig con il tempo di 50:25, con 4 secondi di margine sul portoghese Ricardo Batista e 8 sul britannico Samuel Dickinson. Quarta posizione per il neozelandese Dylan McCollough a 10 secondi, quinta per il britannico Jack Willis, mentre è sesto il canadese Tyler Mislawchuk. Settima posizione per lo svizzero Simon Westermann a 27 secondi, ottava per il tedesco Lasse Nygaard Priester a 27, nona per l’australiano Brandon Copeland a 29, mentre completa la top10 lo statunitense Matthew McElroy a 31. Chiude in 17a posizione Nicola Azzano con il tempo complessivo di 51:09.

Nella prova femminile, invece, successo per la statunitense Gwen Jorgensen con il tempo di 58:16 con 4 secondi di vantaggio sulla nipponica Yuko Takahashi e 7 sulla ceca Tereza Zimovjanova. Quarta posizione per la belga Claire Michel a 24 secondi, quinta per la neozelandese Ainsley Thorpe a 34, sesta per la ungherse Zxofia Kovacs a 35, quindi settima la britannica Hollie Elliott a 39. Ottava l’australiana Kira Hedgeland a 39 secondi, nona la spagnola Cecilia Santamaria Surroca a 34, mentre è decima la statunitense Erika Ackerlund a 34. Non erano presenti atlete italiane.

