Sport in tv oggi (lunedÃ¬ 2 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 2 ottobre, prende il via una nuova settimana di sport nazionale ed internazionale con una giornata che presenta subito alcuni eventi molto interessanti per i colori azzurri. Fari puntati nel primo pomeriggio su Jannik Sinner, impegnato contro il bulgaro Grigor Dimitrov nei quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino per avvicinarsi ulteriormente al best ranking e al pass aritmetico per le Finals di Torino.

In precedenza, sempre al China Open, scenderà in campo anche Jasmine Paolini contro la wild card locale Yue Yuan per il secondo turno del prestigioso torneo WTA 1000 di Beijing. Italia assente in pedana ad Anversa (ha gareggiato ieri) ma spettatrice interessata delle ultime sei suddivisioni delle qualificazioni femminili ai Campionati Mondiali di ginnastica artistica, che potrebbero regalare alla squadra azzurra il pass olimpico per Parigi 2024.

Spazio poi anche per il ciclismo su strada con la Coppa Bernocchi, storica classica italiana con arrivo a Legnano dopo 186 km. In serata il menu propone inoltre i tre posticipi della settima giornata della Serie A di calcio maschile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 2 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 2 ottobre

5.00 Tennis, WTA Pechino: primi e secondi turni (2° match dalle 6.30 sul campo Moon Jasmine Paolini-Yue Yuan) – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

6.30 Tennis, ATP Pechino: quarti di finale (5° match sul centrale, comunque non prima delle ore 15.00, Jannik Sinner-Grigor Dimitrov) – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

10.00 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni femminili (dalla quarta alla decima suddivisione) – Diretta streaming su All Gymnastics Tv

11.30 Tennis, ATP Astana: primo turno – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

13.50 Ciclismo, Coppa Bernocchi – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Fiorentina – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play e DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Torino-Verona – Diretta streaming su DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Monza – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Fulham-Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Liga: Las Palmas-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

18:25 Sport2day Speciale Ciclismo con Marta Bastianelli. Conduce: Francesca Cazzaniga

19:05 Motors2u con Matteo Nugnes. Conducono: Alessandro Passanti, Michele Cassano e Giandomenico Tiseo

20:20 Sail2u con Mitja Gialuz (presidente Barcolana). Conduce: Stefano Vegliani

21:00 Sport&go2u con Dario Puppo e Guido Monaco (Eurosport). Conducono: Alessandro Aita e Giandomenico Tiseo

Foto: Lapresse