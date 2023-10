Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi: orari 2 ottobre, programma, tv, streaming

Oggi lunedì 2 ottobre va in scena la terza giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si concluderanno le qualificazioni femminili: in pedana le ultime sette suddivisioni (dopo le tre disputate ieri), al termine delle quali conosceremo i nomi delle varie finaliste e anche le nove squadre che avranno staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia ha siglato un buon 162.230 e si è piazzata alle spalle di USA e Gran Bretagna, oggi le azzurre incroceranno le dita e seguiranno tutte le avversarie.

Andranno seguite con grande attenzione il Brasile di Rebeca Andrade, il Canada (bronzo undici mesi fa), il Giappone e la Cina, senza dimenticarsi di Belgio, Spagna, Germania, Francia e Ungheria. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi lunedì 2 ottobre ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su All Gymnastics Tv, non è prevista la diretta tv del turno preliminare, garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera giornata.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Lunedì 2 ottobre

10.00-11.20 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione (con Spagna, Belgio, Romania)

11.30-12.50 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione (con Messico, Svezia)

13.00-14.20 Qualificazioni femminili, sesta suddivisione (con Australia, Brasile)

16.15-17.35 Qualificazioni femminili, settima suddivisione (con Austria, Canada)

17.45-19.05 Qualificazioni femminili, ottava suddivisione (con Germania, Ungheria, Finlandia)

19.45-21.05 Qualificazioni femminili, nona suddivisione (con Giappone, Repubblica Ceca, Argentina)

21.15-22.35 Qualificazioni femminili, decima suddivisione (con Cina, Francia)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: All Gymnastics Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi