LIVE Sinner-Dimitrov, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: il veterano bulgaro sulla strada verso Alcaraz

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner ed il bulgaro Grigor Dimitrov. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione ad oggi in perfetta parità dopo il successo del numero 19 del mondo a Roma nel 2020, e quello dell’altoatesino a Miami in questa stagione. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il norvegese Casper Ruud.

Sinner, ventiduenne altoatesino, si presenta al torneo cinese dopo essersi fermato agli ottavi di finale in quel di Flushing Meadows. Vincitore del Masters 1000 di Toronto, l’azzurro vanta due successi nella stagione 2023 con il trionfo a Montpellier. Nell’asian swing Jannik potrà mettere punti in cascina in vista del rush finale.

Dal canto suo Dimitrov, trentaduenne di Haskovo, arriva a questo appuntamento dopo essersi fermato in semifinale a Chengdu. Superato McDonald al primo turno con una rimonta clamorosa, il bulgaro ha poi piegato in due set l’altalenante Rune. Dall’elegante rovescio ad una mano, in giornata Dimitrov può rappresentare un’insidia su queste superfici.

Il quarto di finale tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si giocherà sul Diamond Stadium come quinto match non prima delle 15.00 ora italiana. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

