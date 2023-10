Sinner-Dimitrov in tv oggi, orario ATP Pechino 2023: programma, canale, streaming

È il giorno dei quarti di finale all’ATP 500 di Pechino e tra i tennisti che scenderanno in campo sul cemento cinese ci sarà anche l’italiano Jannik Sinner. Ad affrontare il tennista italiano (n.6 del seeding) nell’ultimo match di giornata sul campo “Diamond” (inizio non prima delle ore 15:30) ci sarà il bulgaro Grigor Dimitrov. Chi vincerà sfiderà poi in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (testa di serie n.1) e il norvegese Casper Ruud (n.7 del torneo).

Dopo i successi contro il britannico Daniel Evans (per 6-4 6-7 6-3) e il giapponese Yoshihito Nishioka (per 6-2 6-0), Sinner cercherà oggi di dare continuità al suo buon momento di forma. Vincere non sarà però assolutamente facile, perché dall’altra parte della rete ci sarà un avversario di tutto rispetto come Dimitrov, che è arrivato ai quarti grazie alle vittorie contro lo statunitense Mackenzie McDonald e il danese Holger Rune.

Da segnalare che il numero 1 d’Italia e Dimitrov si sono già sfidati due volte in carriera ed è arrivata una vittoria per parte: il bulgaro ha avuto la meglio agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma del 2020 per 4-6 6-4 6-4, mentre il nostro portacolori si è imposto ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami del 2023 per 6-3 6-4.

La partita tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov sarà l’ultima di giornata sul campo “Diamond” e non inizierà in ogni caso prima delle ore 15:00 italiane. La sfida si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su Supertennis.it, SuperTenniX e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO SINNER-DIMITROV ATP PECHINO 2023

Lunedì 2 ottobre

Campo “Diamond”

Dalle 06.30 italiane

U. Humbert (FRA) – D. Medvedev (RUS) (2)

Non prima delle 08.00 italiane

A. Zverev (GER) (8) – N. Jarry (CHI)

Non prima delle 10.30 italiane

E. Alexandrova (RUS) – C. Gauff (USA) (3)

Non prima delle 13.30 italiane

Q. Zheng (CHN) – E. Rybakina (KAZ (5)

Non prima delle 15.00 italiane

J. Sinner (ITA) (6) – G. Dimitrov (BUL) – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA SINNER-DIMITROV: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse