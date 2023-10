Sport in tv oggi (giovedì 26 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 26 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 26 ottobre

07.00 Golf, Asia Pacif Amateur Championship – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

08.00 Judo, Grand Slam ad Abu Dhabi: terza giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming sul canale IJF.

09.00 Arrampicata sportiva, Qualificazione olimpica a Laval: qualificazioni femminili Boulder – Diretta streaming su Olympic Channel via Olympics.com.

09.00 Tennis, WTA Elite Trophy Zhuhai: terza giornata – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

10.00 Karate, Mondiali a Budapest: fase a eliminazione & Raking rounds del Kata Team uomini e donne – Diretta streaming sul canale Youtube World Karate Federation.

11.00 Snooker, Northen Ireland Open: terzo turno – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.30 Karate, Mondiali a Budapest: fase a eliminazione del Kumite a squadre uomini e donne – Diretta streaming sul canale Youtube World Karate Federation.

11.45 Tennis, ATP500 Vienna: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201) fino alle 18.00, Sky Sport Tennis (203), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Rublev 1° incontro dalle 11.45; Sinner vs Sonego 4° incontro e non prima delle 17.30)

13.30 Tennis, ATP Basilea: ottavi di finale – Diretta streaming su SuperTennix e su Tennis Tv, in differita dalle 22.00 in tv su SuperTenns.

14.05 Rally Germania: PS1 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su WRC+ All Live.

15.00 Judo, Grand Slam Ad Abu Dhabi: terza giornata (Final Block) – Diretta tv RaiSport HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+ e sul canale IJF.

16.00 Arrampicata sportiva, Qualificazione olimpica a Laval: Qualificazioni femminili Boulder Lead – Diretta streaming su Olympic Channel via Olympics.com.

17.00 Karate, Mondiali a Budapest: fase a eliminazione & ranking round di tutte le categorie – Diretta streaming sul canale Youtube World Karate Federation.

18.05 Rally Germania: PS2 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su WRC+ All Live.

18.30 Basket, Eurolega: Partizan-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Max (205), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie C: Ancora-Arezzo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: SPAL-Sestri Levante – Diretta tv su Sky Sport 255, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Messina-Brindisi – Diretta tv su Sky Sport 256, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Rimini-Lucchese – Diretta tv su Sky Sport 257, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Pontedera-Vis Pesaro – Diretta tv su Sky Sport 258, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Carrarese-Pineto – Diretta tv su Sky Sport 259, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Europa League: TSC-Friburgo – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

18.45 Calcio, Europa League: Olympiacos-West Ham – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 254, in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

18.45 Calcio, Europa League: Marsiglia-AEK Atene – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 253, in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

18.45 Calcio, Europa League: Aris-Betis – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

18.45 Calcio, Europa League: Sparta Praga-Rangers – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

18.45 Calcio, Europa League: Rakow-Sporting – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

18.45 Calcio, Europa League: Sturm Graz-Atalanta – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

18.45 Calcio, Europa League: Molde-Hacken – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

18.45 Calcio, Conference League: AZ-Aston Villa – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.30 Basket femminile, EuroCup: Bursa-Venezia – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket femminile, EuroCup: Sassari-Szekszard – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.40 Calcio a 5, Champions League: Feldi Eboli-Doukas Sac – Diretta tv su Sky Sport 256, in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Virtus Entella-Cesena – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 256, in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Foggia-Benevento – Diretta tv su Sky Sport 257, in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Potenza-Sorrento – Diretta tv su Sky Sport 258, in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Recanatese-Perugia – Diretta tv su Sky Sport 259, in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Max (205), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Monaco-Maccabi Tel Aviv – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Olimpiakos-Anadolu Efes – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina-Cukaricki – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Brighton-Ajax – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 255, in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Liverpool-Tolosa – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 254, in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Union Saint Gilloise-LASK – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Panathinaikos-Rennes – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Roma-Slavia Praga – Diretta tv su TV8 (in chiaro), Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW e su TV8.it.

21.00 Calcio, Europa League: Sheriff-Servette – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Bayer Leverkusen-Qarabag – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), in streaming su SkyGo, DAZN, NOW.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

18:25 Sprint2u con Michele Fina (bronzo nel giavellotto degli Europei under 23). Conduce: Ferdinando Savarese.

21:00 Swim2u con Alberto Razzetti. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada.

21:40 Beach2u con Ondrej Perusic, David Schweiner e Andrea Tomatis. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada.

