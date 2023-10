Sinner-Sonego in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, ATP Vienna 2023

Oggi giovedì 26 ottobre Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si affrontano nell’ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Si preannuncia grande spettacolo nel derby italiano che andrà in scena sul cemento della capitale austriaca e che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro il vincente del confronto tra Tiafoe e Monfils. L’altoatesino è reduce dalla splendida vittoria contro il quotato statunitense Ben Shelton, mentre il piemontese ha firmato una bella magia contro l’argentino Francisco Cerundolo dopo essere stato ammesso in tabellone da lucky loser.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SONEGO OGGI NON PRIMA DELLE 17.30

Jannik Sinner partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’avversario, desideroso di regalarsi una grande serata. Si fronteggiano l’attuale numero 4 del mondo e il numero 52 del ranking ATP. I tre precedenti, tutti disputati nel 2023, sono favorevoli a Sinner: quarti di finale a Montpellier, ottavi di finale ad Halle, secondo turno agli US Open. L’appuntamento è nel tardo pomeriggio odierno sul Campo Centrale: quarto incontro a partire dalle ore 11.45, ma con inizio non prima delle ore 17.30. In precedenza, a partire dalle ore 11.45, si giocheranno: Arnaldi-Rublev, Medvedev-Dimitrov (non prima delle ore 14.00), Tsitsipas-Machac.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Sonego, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (canale 201, fino alle ore 18.00) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-SONEGO OGGI

Giovedì 26 ottobre

Quarto match dalle ore 11.45 e non prima delle ore 17.30 Jannik Sinner vs Lorenzo Sonego – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-SONEGO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203) in versione integrale, per abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 18.00, per abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, Tennis Tv, per abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger