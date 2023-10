LIVE Arnaldi-Rublev 5-7 3-6, ATP Vienna 2023 in DIRETTA: il russo non lascia scampo al ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:33 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Rublev. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

13:32 4 ACE ed altrettanti doppi falli di Arnaldi, che ha sofferto tantissimo in risposta. Percentuali al servizio di Rublev che lasciano poco spazio a recriminazioni. 6 ACE, il 69% di prime ed una percentuale di conversione dell’83%.

13:31 Prestazione solidissima del russo, che non ha avuto il minimo blackout nell’arco di tutto il match. Buone indicazioni tuttavia da parte di Arnaldi, che dimostra ancora una volta di poter competere ad alti livelli su qualsivoglia superficie.

ANDREY RUBLEV b. MATTEO ARNALDI 7-5 6-3. Prima esterna vincente e dopo un’ora e 21 minuti di gioco il russo accede ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Affronterà il tedesco Alexander Zverev.

40-0 Tre match point Rublev. Si ferma sul nastro il dritto di Arnaldi.

30-0 Servizio, rovescio e smash a segno per il moscovita.

15-0 ACE Rublev, il sesto.

3-5 Game Arnaldi. Prima vincente dell’azzurro. Il russo serve ora per il match.

40-0 Non passa il rovescio incrociato di Rublev, che ha la testa al prossimo gioco.

30-0 Serve and volley a segno per il ligure.

15-0 Servizio vincente Arnaldi.

5-2 Game Rublev. Servizio e dritto a segno per il moscovita, che se la cava. Dopo il cambio di campo Arnaldi servirà per rimanere nel match.

AD-40 Si salva incredibilmente il russo, che gioca al volo dopo la risposta dell’avversario trovando un colpo insidiosissimo.

40-40 Sciocchezza di Rublev, che manda in rete la palla corta in uscita dal servizio.

AD-40 Servizio e schiaffo al volo a segno per il numero 5 ATP.

40-40 Il nastro accomoda la palla sul dritto di Arnaldi, che non si lascia pregare siglando l’incrociato vincente.

40-30 Ottima prima esterna del moscovita, che si procura la chance del 5-2.

30-30 Si mette nei guai Rublev attaccando dal lato sbagliato e mandando in rete la volèe.

30-15 Peccato. Di un soffio out il pallonetto di rovescio in allungo del ligure.

15-15 Gran risposta di dritto sulla riga di Arnaldi.

15-0 Servizio e rovescio a segno per il russo.

2-4 Game Arnaldi. Ottimo il rovescio lungolinea in uscita dal servizio di Matteo, che quantomeno non lascia dilagare l’avversario.

AD-40 Fuori giri stavolta con il dritto inside out Rublev.

40-40 Punto straordinario di Arnaldi, che fa impazzire l’avversario con la combinazione drop-lob, e chiude poi con la volèe incrociata di dritto.

30-40 Palla del doppio break Rublev. Dritto incrociato potentissimo vincente del russo, che scaglia il 18esimo vincente.

30-30 Copre bene la rete con la volèe di rovescio Arnaldi.

15-30 Lungo il passante di dritto in corsa di Matteo.

15-15 Si spegne sul nastro il tentativo di palla corta di rovescio dell’azzurro.

15-0 A metà rete la risposta di rovescio del numero 5 ATP.

4-1 Game Rublev. Punto rocambolesco chiuso dal passante di dritto del russo.

40-15 ACE Rublev, il quinto.

30-15 Il nastro trascina fuori il dritto del moscovita.

30-0 Larga la risposta di rovescio dell’azzurro.

15-0 Asfissiante il pressing da fondo di Rublev.

1-3 Game Arnaldi. Deliziosa la demi-volèe di rovescio del sanremese, che si sblocca in questo secondo set.

40-30 Quarto doppio fallo del ligure.

40-15 Serve and volley con la seconda a segno per Matteo.

30-15 Altra brutta risposta del moscovita.

15-15 Sul nastro la risposta di rovescio di Rublev.

0-15 Non passa il rovescio di Arnaldi in uscita dal servizio.

3-0 Game Rublev. Sassata con il dritto da parte del russo, che conferma il break.

40-15 Strappa il movimento di questo rovescio incrociato Matteo.

30-15 Prima al corpo e nuovo schiaffo al volo vincente per Rublev.

15-15 Servizio e schiaffo al volo a segno per il moscovita.

0-15 Dipinge il campo a suon di rovesci Arnaldi.

2-0 Break Rublev. Punto più bello del match vinto purtroppo dal russo, che beffa l’avversario con un lob di rovescio in controbalzo.

40-AD Palla break Rublev. Brutto errore di Arnaldi, che manda in rete il dritto in avanzamento in uscita dal servizio.

40-40 Con attenzione Rublev mette a segno la volèe di rovescio vincente in contropiede.

AD-40 Lungo il rovescio lungolinea del numero 5 ATP.

40-40 Scatenato Rublev, che spinge sin dalla risposta e chiude con il dritto in avanzamento.

40-30 Servizio e drop shot meraviglioso del ligure. Palla dell’1 pari.

30-30 Risposta di rovescio del russo che disinnesca il serve and volley dell’azzurro.

30-15 Perde il controllo del rovescio lungolinea Rublev.

15-15 Largo il dritto in uscita dal servizio di Arnaldi.

15-0 Sul nastro il dritto inside out del moscovita.

1-0 Game Rublev. Tutto facile per il russo nel primo gioco del secondo parziale.

40-0 Scarico l’azzurro su questo dritto dal centro.

30-0 Prima vincente Rublev.

15-0 Perde il controllo del rovescio lungolinea Arnaldi.

SECONDO SET

7-5 Primo set Rublev. Stavolta non entra la prima…Matteo prova a sorprendere l’avversario con l’attacco in controtempo, ma sbaglia la volèe. Finisce qui il primo parziale.

40-AD Set point Rublev. Lungo il dritto dell’azzurro in uscita dal servizio. Terza palla set per il russo.

40-40 ACE! Il quarto di Arnaldi!

30-40 Set point Rublev. Difesa clamorosa del numero 5 ATP, che trasforma la situazione in offensiva.

30-30 Non passa la risposta di rovescio del russo.

15-30 Spinge bene il moscovita, che costringe l’avversario ad una difficile difesa.

15-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio del ligure.

15-0 Stecca la risposta di dritto Rublev.

6-5 Game Rublev. Quarto ACE di Andrey. Dopo il cambio di campo Arnaldi servirà nuovamente per rimanere nel set.

40-30 Altra prima esterna a segno per il russo.

30-30 Solita prima vincente del moscovita.

15-30 Difesa con il rovescio in estirada del ligure. Vola via il dritto in contropiede di Rublev.

15-15 SPETTACOLARE! Stupendo il drop shot di rovescio di Arnaldi con il taglio esterno. La palla quasi torna indietro.

15-0 Servizio vincente del numero 5 ATP.

5-5 Game Arnaldi. Prima vincente dell’azzurro, che prolunga questo combattuto primo set.

AD-40 Arriva il terzo ACE del ligure.

40-40 Con attenzione Arnaldi gioca un solido dritto in avanzamento in uscita dal servizio.

30-40 Set point Ruvlev. Sulla riga il dritto inside out del moscovita. C’è la palla set.

30-30 Non può sbagliare la volèe alta di dritto Rublev.

30-15 Gran difesa con il rovescio in spaccata del ligure, che raccoglie poi l’errore dell’avversario.

15-15 Regalo di Rublev, che manda in rete il rovescio incrociato a campo aperto.

0-15 Si ferma sul nastro il dritto di Arnaldi in uscita dal servizio.

5-4 Game Rublev. Con un ACE il russo toglie le castagne dal fuoco. Dopo il cambio di campo l’azzurro servirà per rimanere nel set.

40-30 Scappa via il rovescio di Rublev in uscita dal servizio.

40-15 Risposta vincente con il dritto di Arnaldi.

40-0 Il moscovita non si lascia sorprendere dalla correzione del nastro e chiude con il dritto in avanzamento.

30-0 Prima esterna vincente del russo.

15-0 Servizio e dritto in contropiede a segno per Rublev.

4-4 Game Arnaldi. Gran seconda del ligure, che tiene comodamente a 0 la battuta.

40-0 Sotterra il rovescio in arretramento Rublev.

30-0 ACE numero 2 di Arnaldi.

15-0 Lungo il dritto difensivo in corsa del russo.

4-3 Game Rublev. Servizio, dritto e smash a segno per il numero 5 ATP.

AD-40 Ancora la prima in soccorso del moscovita.

40-40 Servizio vincente Rublev.

30-40 Palla break Arnaldi. Lungo, è lungo il rovescio del russo.

30-30 Il nastro accompagna in corridoio il dritto in avanzamento di Rublev.

30-15 Peccato. Lungo il lob di dritto del sanremese.

15-15 Risposta sulla riga e dritto in contropiede vincente per l’azzurro.

15-0 Servizio, dritto e due smash regalano il punto a Rublev.

3-3 Game Arnaldi. Prima esterna a 207 km/h e benedizione nei pressi della rete. Alè Matteo!|

40-30 Risposta vincente con il dritto in allungo siglata dal russo.

40-15 Errore gratuito con il dritto da parte di Rublev.

30-15 Terzo doppio fallo di Matteo.

30-0 Ancora un buon dritto in uscita dalla solida prima per l’azzurro.

15-0 Servizio, dritto e volèe a segno per Arnaldi.

3-2 Game Rublev. Immediato riscatto del moscovita, che con il secondo ACE del suo match tiene il servizio.

40-15 Lungo il dritto del numero 5 ATP in uscita dal servizio. Primo punto perso alla battuta dal russo.

40-0 Colpisce male il dritto Matteo.

30-0 Servizio vincente Rublev.

15-0 Nonostante le generose difese Arnaldi non può nulla sullo smash dell’avversario.

2-2 Game Arnaldi. Lungo il dritto in avanzamento del russo, che torna ora alla battuta.

40-0 Rublev sotterra il rovescio incrociato. Tre chance di 2 pari per l’azzurro.

30-0 Non passa il recupero di dritto del moscovita.

15-0 Altro gran punto del ligure, che tiene in difesa e mette a segno il dritto incrociato vincente sulla riga.

2-1 Game Rublev. Scappa via la risposta di rovescio dell’azzurro, ancora a secco di punti sulla battuta dell’avversario.

40-0 Servizio vincente del russo.

30-0 Peccato. Dritto in contropiede di Arnaldi che termina fuori dopo l’ottima accelerazione con il rovescio.

15-0 Sul nastro la risposta di rovescio del sanremese.

1-1 Game Arnaldi. Deliziosa la palla corta di dritto inside out di Matteo. Con carattere il ligure porta a casa un gioco complicatissimo.

AD-40 Prima esterna vincente dell’azzurro.

40-40 CHE PUNTOOOO! Matteo prima spinge, poi chiama a rete l’avversario e lo passa con un sontuoso dritto incrociato.

40-AD Palla break Rublev. Il nastro trascina fuori il dritto in avanzamento di Arnaldi.

40-40 Scarico invece su questo rovescio il numero 3 d’Italia.

AD-40 Spettacolare il rovescio incrociato vincente in uscita dal servizio scagliato dal sanremese.

40-40 Secondo doppio fallo del ligure.

AD-40 ACE Arnaldi, il primo anche per lui.

40-40 Largo il passante in corsa di rovescio del russo. Game che va ai vantaggi.

30-40 Servizio vincente Arnaldi.

15-40 Primo punto per il sanremese, che raccoglie l’errore di dritto dell’avversario.

0-40 Tre palle break Rublev. Non passa il tentativo di cambio in lungolinea con il rovescio del ligure.

0-30 Arriva il primo doppio fallo di Matteo.

0-15 Strappa il movimento del dritto in uscita dal servizio Arnaldi.

1-0 Game Rublev. Con un’altra ottima prima il russo tiene agevolmente la battuta inaugurale.

40-0 Primo ACE del moscovita.

30-0 Lunga anche la risposta di rovescio dell’azzurro.

15-0 Scappa via il dritto incrociato di Arnaldi.

PRIMO SET

11:58 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match con il russo al servizio.

11:55 Accolti dall’applauso del pubblico escono dal tunnel degli spogliatoi i due protagonisti dell’incontro.

11:50 Qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia. Pubblico che attende di scorgere i due tennisti.

11:45 Qualche manciata di secondi prima dell’ingresso in campo di Matteo Arnaldi ed Andrey Rublev, match che inaugurerà il programma del giovedì viennese.

11:41 Quest’oggi il tabellone si allineerà ai quarti di finale. Oltre a Zverev, si è già guadagnato un posto tra i migliori 8 anche il russo Khachanov.

11:37 Oltre 48 ore di riposo per Arnaldi, che dopo aver piegato con un duplice 7-6 lo spagnolo Ramos, ritorna in campo quantomeno con un ottimo refill di energie psicofisiche.

11:33 Quello che racconteremo sarà il primo confronto diretto tra il ligure ed il russo, con il vincente della sfida che troverà ai quarti di finale il tedesco Alexander Zverev.

11:29 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Arnaldi-Rublev. Tra poco più di un quarto d’ora i due tennisti faranno il loro ingresso sul Campo Centrale dell’impianto di Vienna.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Arnaldi ed il russo Andrey Rublev. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente del match che troverà ai quarti Alexander Zverev. Il tedesco, nella serata di ieri, ha liquidato in due set il britannico Norrie.

Arnaldi, ventiduenne di Sanremo, si avvia a concludere la sua straordinaria stagione sul veloce indoor. L’azzurro non si pone limiti, e cerca di dimostrare di poter ottenere ottimi risultati anche su questa superficie. Numero 46 ATP, il ligure arriva dalla trasferta cinese nelle quale ha raccolto gli ottavi a Pechino ed i sedicesimi a Shanghai. Superato Ramos al termine di due estenuanti set, l’azzurro cercherà di lottare anche contro il numero 5 del mondo.

Dal canto suo Rublev, ventiseienne moscovita, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di mettere in cassaforte il pass per le ATP Finals di Torino. Praticamente certa la partecipazione del russo, che attende soltanto la matematica conferma che dista una manciata di punti. Vincitore di 14 titoli in carriera, tra cui i due conquistati nel 2023 sul rosso di Montecarlo e Bastad, Rublev vuole suggellare la stagione brillando negli ultimi tre tornei.

L’incontro di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Arnaldi ed Andrey Rublev sarà il primo sul Campo Centrale alle 11.45. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse