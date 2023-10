Alba Berlino-Olimpia Milano oggi in tv: a che ora inizia, programma, canale, streaming, Eurolega basket

Ad una settimana dal ko rimediato contro il Real Madrid, l’Olimpia Milano torna in campo oggi giovedì 26 Ottobre alle ore 20:00 per fare visita all’Alba Berlino nella quinta giornata di regular season dell’Eurolega di basket 2023.

L’EA7 Emporio Armani ha finora un record di 1-2 dopo tre turni, con ancora una partita da recuperare contro il Maccabi Tel Aviv – rinviata per le note vicende extra-sportive e riprogrammata per martedì 31 Ottobre alle ore 20:30. Nella settimana del doppio turno i meneghini hanno affrontato le due finaliste della passata stagione, con il bilancio di una vittoria contro l’Olympiacos Pireo (65-53) ed un ko in Spagna contro i Blancos (88-71).

L’Alba Berlino del duo azzurro Procida-Spagnolo è ancora alla ricerca della prima affermazione in Eurolega: per i tedeschi quattro ko in altrettante partite fin qui disputate, nonostante le buone prestazioni fornite da Matt Thomas (15 punti contro l’AS Monaco) e di Matteo Spagnolo (15 punti per il playmaker tricolore nella trasferta di Bologna contro la Virtus di martedì scorso).

Palla a due che verrà alzata alla Mercedes-Benz Arena di Berlino (Germania) – teatro della fase finale dell'EuroBasket 2022 – alle ore 20:00.

Giovedì 26 Ottobre

Ore 20:00 Alba Berlino-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

