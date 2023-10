Sinner-Rublev, quando la semifinale a Vienna? Programma, orario, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per sabato 28 ottobre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 14.00 (il programma sarà aperto dall’altra semifinale tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev) e non inizierà prima delle ore 15.30. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento della capitale austriaca, dove si consumerà il serratissimo confronto tra il numero 4 e il numero 5 del mondo. L’altoatesino potrebbe subire il sorpasso nel ranking ATP se Rublev dovesse vincere il torneo di Vienna.

Jannik Sinner si è reso protagonista di una bella cavalcata, incominciata con il sigillo contro lo statunitense Ben Shelton e culminata con il successo nei quarti contro l’altro americano Frances Tiafoe. Andrey Rublev ha invece regolato al terzo set il tedesco Alexander Zverev dopo aver superato Popyrin all’esordio e Matteo Arnaldi al secondo turno. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, serrato e avvincente.

Sinner conduce per 3-2 nei precedenti, l’ultimo è andato in scena qualche mese fa agli ottavi del Masters 1000 di Miami dove prevalse l’azzurro. Nel 2022 Rublev approfittò del ritiro dell’altoatesino agli ottavi, il nostro portacolori si impose agli ottavi di Masters 1000 nel 2022 e ai quarti di Barcellona nel 2021. Rublev e Sinner si incrociarono agli ottavi proprio a Vienna nel 2020, quando l’italiano si ritirò dopo tre game a causa di un problema di vesciche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Rublev, semifinale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-RUBLEV, ATP 500 VIENNA

Sabato 28 ottobre

Secondo match dalle ore 14.00 e non prima delle ore 15.30 Jannik Sinner vs Andrey Rublev

In precedenza, sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00, si giocherà la prima semifinale tra Tsitsipas e Medvedev. Al termine, e non prima delle ore 15.30, toccherà a Jannik Sinner.

PROGRAMMA SINNER-RUBLEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster