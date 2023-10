Sci alpino, cancellato il gigante maschile di Soelden: la classifica prima dell’interruzione

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile comincia all’insegna del vento. Il gigante di Soelden è stato, infatti, cancellato per le fortissime raffiche che non hanno permesso lo svolgimento dell’intera prima manche. Già da questa mattina la situazione non era delle migliori, con la FIS che ha deciso per un gara sprint (poco più di 50 secondi) con partenza abbassata. Successivamente le condizioni erano migliorati, permettendo lo svolgimento del gigante almeno fino al numero 47 compreso.

Proprio quando toccava al cancelletto all’azzurro Simon Maurberger l’intensità del vento è notevolmente aumentata, con l’arrivo di una vera e propria bufera. Immediatamente gli organizzatori hanno deciso di levare dal tracciato tutti i teloni e i gonfiabili (compreso quello al traguardo), aspettando un miglioramento delle condizioni che non è mai arrivato. Dopo quasi un’ora di pausa è arrivata la decisione definitiva di Markus Waldner, il direttore di gara della FIS.

Fino a quel momento la prima manche aveva visto Marco Schwarz in testa alla classifica con 29 centesimi di vantaggio sullo svizzero Marco Odermatt e 46 sul francese Alexis Pinturault. Quarto posto per il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.59) davanti ad un altro svizzero, Gino Caviezel (+0.95).

Non era stata fino a quel momento una prima manche positiva per i colori azzurri. Filippo Della Vite, complice un errore nella parte di piano finale, aveva terminato all’undicesimo posto (+1.63). Più attardato Luca De Aliprandini in diciottesima posizione (+2.03). Già esclusi dalla seconda manche erano Alex Vinatzer (+3.26) ed Hannes Zingerle (+3.36). Era uscito, invece, Giovanni Borsotti.

Da capire ora dove verrà recuperato questo primo gigante dell’anno. Il prossimo appuntamento per i gigantisti sarà addirittura il 9 dicembre in Francia in Val d’Isere. La Coppa del Mondo, invece, si prenderà ancora una settimana di pausa, ma tornerà poi con due discesa l’11 e 12 novembre nell’inedita cornice di Zermatt-Cervinia, per una prima volta assoluta per il Circo Bianco.

LA CLASSIFICA COMPLETA AL MOMENTO DELL’INTERRUZIONE

FOTO: Fisi/Pentaphoto