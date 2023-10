Rugby, la Benetton Treviso a caccia di conferme contro Munster

Si disputa questo fine settimana la seconda giornata dell’United Rugby Championship e la Benetton Treviso ospita a Monigo gli irlandesi del Munster. Per i veneti l’esordio casalingo dopo la bella vittoria in extremis conquistata a Cardiff, mentre i ragazzi di Cork arrivano in Italia dopo la vittoria con bonus ottenuta contro i sudafricani Sharks.

Per la Benetton Treviso domenica potrebbe arrivare una spinta importante da Malakai Fekitoa, il campione ex All Blacks, reduce dai Mondiali giocati con la maglia di Tonga. Seppur arrivato solo da pochi giorni in Veneto, infatti, Marco Bortolami e i suoi collaboratori stanno pensando di portare il giocatore almeno in partita e, se il caso, farlo esordire nella ripresa proprio contro i suoi ex compagni del Munster.

Oltre a Fekitoa, contro il Munster dovrebbero tornare disponibili alcuni degli azzurri che sono stati impegnati nella Rugby World Cup. In particolare dovrebbero essere convocati Giovanni Pettinelli, Alessandro Garbisi e Paolo Odogwu, che si vanno ad aggiungere a Manuel Zuliani, Simone Ferrari, Federico Zani e Toa Halafihi, già visti a Cardiff. Insomma, la formazione tipo biancoverde inizia piano piano a prendere forma.

Anche il Munster sta facendo i conti con le assenze dei nazionali irlandesi, con la differenza sostanziale che l’Irlanda ha avuto una settimana di rugby giocato in più rispetto agli azzurri in Francia. Restano, gli irlandesi, comunque una formazione molto pericolosa e tra le favorite per il titolo. Vincere contro la Red Army e confermare Monigo come un campo molto amico sarebbe fondamentale per i ragazzi di Bortolami per avere la consapevolezza che i playoff sono, e devono essere, un obiettivo.

Foto: Alfio Guarise – LPS