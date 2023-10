Rugby, il Galles batte la Georgia e certifica il primato nel girone dei Mondiali

Il Galles batte, con bonus offensivo, per 43-19 la Georgia nel primo match dell’ultimo turno della Pool C della Coppa del Mondo 2023 di rugby e certifica il primato nel raggruppamento con 19 punti in vista degli accoppiamenti dei quarti di finale, mentre i georgiani chiudono al quarto posto a quota 3 e dovranno guadagnarsi nei tornei di qualificazione il pass per il torneo iridato del 2027.

Nel primo tempo il Galles chiude i conti in meno di mezz’ora: al 16′ meta di Francis trasformata da Costelow, al 23′ marcatura di Williams convertita da Costelow, con quest’ultimo che al 27′ dalla piazzola timbra il piazzato del 17-0. La meta di Sharikadze al 35′, trasformata da Matkava, vale il 17-7, score con cui si va al riposo.

Nella ripresa al 43′ arriva la meta di Rees-Zammit, convertita da Costelow, a cui replica la Georgia con le marcature di Karkadze al 59′ e di Niniashvili al 62′, con trasformazione di Matkava solo nel primo caso. Scatenato Rees-Zammit, che va ancora in meta al 67′ e poi al 74′, con Costelow che trasforma solo nella prima occasione, riscattandosi però sulla marcatura giunta al 79′ da parte di North, convertita per il 43-19 finale.

Foto: LaPresse