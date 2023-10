Rugby, il ranking aggiornato dopo i Mondiali: l’Italia è undicesima al termine della Coppa del Mondo

Dopo la finale della Coppa del Mondo 2023 di rugby, oggi è stato aggiornato il ranking mondiale, e così si possono tirare le somme di quanto accaduto durante la rassegna iridata, i cui incontri, va ricordato, hanno peso doppio rispetto a tutti gli altri del quadriennio nel calcolo della classifica.

L’Italia aveva iniziato la Coppa del Mondo in tredicesima posizione a quota 75.63 ed ora si ritrova all’undicesimo posto con 75.93 punti: nonostante abbiano incamerato appena tre decimi di punto, gli azzurri hanno guadagnato due posizioni, scavalcando Georgia e Samoa.

La compagine azzurra ha guadagnato quei tre decimi di punto nel match vinto per 38-17 contro l’Uruguay, mentre non ha guadagnato nulla con la vittoria sulla Namibia, così come non ha perso punti con le sconfitte patite contro Nuova Zelanda e Francia.

L’Italia si trova ora ad appena 0.45 dal ritorno in top ten, con le Fiji che hanno perso tre posizioni e 3.90 punti, assestandosi ora in decima piazza a quota 76.38. Il Sudafrica campione del mondo ha arpionato la vetta del ranking con 3.97 punti di margine sull’Irlanda, detronizzata al termine della rassegna iridata.

RANKING MONDIALE RUGBY

Lunedì 30 ottobre 2023 (Confronto con la situazione antecedente la Coppa del Mondo)

1 (+1) Sudafrica 94.54 (+3.46)

2 (-1) Irlanda 90.57 (-1.25)

3 (+1) Nuova Zelanda 89.80 (+0.75)

4 (-1) Francia 87.81 (-1.41)

5 (+3) Inghilterra 85.46 (+5.51)

6 (-1) Scozia 83.43 (-0.59)

7 (-1) Argentina 80.68 (-0.18)

8 (+2) Galles 80.64 (+2.38)

9 (=) Australia 77.48 (-2.40)

10 (-3) Fiji 76.38 (-3.90)

11 (+2) Italia 75.93 (+0.30)

12 (+2) Giappone 74.27 (+0.98)

13 (+3) Portogallo 72.78 (+4.17)

14 (-3) Georgia 72.68 (-3.56)

15 (-3) Samoa 72.23 (-3.96)

16 (-1) Tonga 71.57 (+1.28)

17 (=) Uruguay 67.39 (+0.76)

18 (=) USA 66.22 (Non qualificati alla Coppa del Mondo)

19 (+1) Spagna 64.05 (Non qualificata alla Coppa del Mondo)

20 (-1) Romania 63.28 (-1.28)

21 (=) Namibia 60.56 (-1.06)

22 (=) Cile 60.49 (=)

Foto: LaPresse