Rugby femminile, le convocate dell’Italia per la prima edizione del WXV II: 30 azzurre in Sudafrica

La Nazionale italiana di rugby femminile, assimilata la battuta d’arresto patita contro il Giappone nel Test Match giocato ieri allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, nel quale le azzurre sono state battute per 24-25, si appresta a partire per il Sudafrica, dove nel corso del mese di ottobre si giocherà la prima edizione della seconda divisione del World Rugby Women’s XV.

Nelle tre sfide in programma tra Stellenbosch e Cape Town l’Italia affronterà ancora il Giappone venerdì 13, poi il Sudafrica padrone di casa venerdì 20, ed infine gli Stati Uniti sabato 28. La vincitrice del torneo sarà promossa in prima divisione, mentre l’ultima classificata retrocederà in terza divisione. Sono stati diramati i nomi delle 30 convocate: nell’elenco figurano ben tre esordienti, ovvero Sofia Catellani (Rugby Colorno), Elena Errichiello (Unione Rugby Capitolina) e Nicole Mastrangelo (Unione Rugby Capitolina).

LE 30 CONVOCATE DELL’ITALIA

Gaia BUSO (Rugby Colorno, 1 cap)

Beatrice CAPOMAGGI (ASD Villorba Rugby, 9 caps)

Sofia CATELLANI (Rugby Colorno, esordiente)

Giulia CAVINA (CUS MILANO, 1 cap)

Alyssa D’INCÀ (ASD Villorba Rugby, 18 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina, esordiente)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 47 caps)

Alessandra FRANGIPANI (ASD Villorba Rugby, 3 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 92 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 64 caps)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 5 caps)

Laura GURIOLI (ASD Villorba Rugby, 4 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 44 caps)

Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 43 caps)

Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 22 caps)

Nicole MASTRANGELO (Unione Rugby Capitolina, esordiente)

Aura MUZZO (ASD Villorba Rugby, 38 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 26 caps)

Alessia PILANI (Rugby Colorno, 2 cap)

Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 5 caps)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 67 caps)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 17 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 80 caps)

Emanuela STECCA (ASD Villorba Rugby, 7 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 80 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 8 caps)

Sara TOUNESI (Sale Sharks, 32 caps)

Silvia TURANI (Harlequins, 27 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 20 caps)

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

13 ottobre 2023: Italia-Giappone (Danie Craven Stadium, Stellenbosch, Sudafrica, KO: 14.00)

20 ottobre 2023: Italia-Sudafrica (Athlone Sports Stadium, Cape Town, Sudafrica, KO: 16.30)

28 ottobre 2023: Stati Uniti-Italia (Athlone Sports Stadium, Cape Town, Sudafrica, KO: 17.00)

Foto: LiveMedia/Mattia Radoni