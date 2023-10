Ranking WTA (2 ottobre 2023): tutto invariato in top ten, si riducono le distanze Cocciaretto-Paolini

Tra Tokyo e Ningbo, il ranking WTA non cambia di molto la propria fisionomia. Neanche un evento particolarmente amato dalle giocatrici e un altro di quelli dello swing cinese che ritornano in scena quest’anno cambiano la top ten.

Per intenderci, il maggior guadagno a livello di top 100 è in mano ad Anastasia Pavlyuchenkova, in risalita di 24 posti dopo la semifinale a Tokyo (ora è al numero 62). Doppia cifra netta con ritorno tra le prime cento anche per Linda Fruhvirtova, con la ceca che sale al numero 98 con la semifinale a Ningbo. Proprio in Cina il successo non cambia la vita a Ons Jabeur, mentre la russa Veronika Kudermetova scrive +3 e numero 16 dopo aver vinto a Tokyo.

RANKING WTA

Lunedì 2 ottobre 2023

1 Aryna Sabalenka 9266

2 Iga Swiatek (POL) 8195

3 Coco Gauff (USA) 6165

4 Jessica Pegula (USA) 5955

5 Elena Rybakina (KAZ) 5665

6 Maria Sakkari (GRE) 4365

7 Ons Jabeur (TUN) 4145

8 Marketa Vondrousova (CZE) 3830

9 Karolina Muchova (CZE) 3718

10 Caroline Garcia (FRA) 3335

Si assottiglia il divario tra Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini in chiave italiana: ormai questo è ridotto a soli 31 punti. L’Italia può vantare cinque giocatrici nelle prime 100, e non è un dato da sottovalutare, soprattutto perché la presenza delle Olimpiadi tra un anno potrebbe creare una seria lotta per l’ultimo posto disponibile.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 2 ottobre 2023

33 Elisabetta Cocciaretto 1361 (-1)

36 Jasmine Paolini 1330

40 Martina Trevisan 1217 (+1)

52 Camila Giorgi 1087

64 Lucia Bronzetti 965 (+1)

105 Sara Errani 663

116 Lucrezia Stefanini 611 (+2)

209 Nuria Brancaccio 352

265 Silvia Ambrosio 256

305 Camilla Rosatello 209 (-29)



