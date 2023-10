Rally, Neuville passa al comando del Rally Centro Europa. Rovanperä ad un passo dal titolo

Thierry Neuville guida la classifica generale al termine del terzo giorno d’azione valido per il Rally Centro Europa. Il #11 di Hyundai svetta dopo un sabato perfetto, giornata potenzialmente decisiva per l’assegnazione del titolo iridato a favore di Kalle Rovanperä.

Il 23enne di Toyota ha lasciato al rivale belga il primato dopo aver virtualmente vinto il secondo titolo piloti. Il #69 dello schieramento, dopo un incidente da parte di Elfyn Evans (Toyota), non ha preso rischi nel pomeriggio odierno, consapevole di dover solamente concludere confermarsi campione dopo un nuovo anno da incorniciare.

Kalle Rovanperä, come da pronostico, ha iniziato il terzo giorno di gara amministrando il proprio margine sulla concorrenza. Il finnico di Toyota ha gestito in modo eccellente la corsa, leader con oltre 30 secondi di scarto su Thierry Neuville ed Elfyn Evans. La prima delle Hyundai i20 ufficiali e la seconda delle Toyota Yaris dello schieramento hanno intrapreso un bel duello a distanza per il posto alle spalle del 23enne finlandese, apparentemente imbattibile anche in Austria dopo il dominio imposto in Repubblica Ceca.

Evans ha regalato 1 secondo e tre decimi a tutti nella SS8 (Schärdinger Innviertel 1), il gallese ha tentato di confermarsi anche nelle restanti Mühltal 1 e Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1, rispettivamente 10ma ed 11ma tappa dell’inaugurale Rally Centro Europa.

La SS10 e la SS11 sono state importantissime, quasi certamente decisive per l’assegnazione del titolo piloti a favore di Kalle Rovanperä. Il 23enne, dopo un errore nella SS10, ha messo le mani sul Mondiale 2023 grazie ad un clamoroso errore da parte di Evans durante la SS11.

Il britannico di Toyota ha sbagliato ad interpretare una frenata ed una successiva piega verso destra, il #33 del FIA WRC è finito contro un fienile perdendo di fatto ogni chance di protrarre la bagarre per il successo finale contro il giovane compagno di squadra. Il 34enne era infatti obbligato a vincere il duello diretto contro Kalle Rovanperä nel Rally Centro Europa al fine di allungare la bagarre per il campionato al Rally del Giappone.

‘Kalle’, una volta saputo dell’incidente del nativo di Dolgellau, ha alzato il piede dall’acceleratore non prendendosi rischi, il figlio d’arte ha ceduto a Thierry Neuville il primato assoluto del penultimo atto stagionale per la prima volta dalla SS3 di ieri. Decisamente più attardato, invece, Ott Tanak (M-Sport Ford), virtualmente terzo ad oltre un minuto dalla leadership.

Il pomeriggio, composto dalle tre medesime speciali disputati in mattinata, non ha visto particolari colpi di scena. Neuville ha preso il largo sulla Toyota #69 di Rovanperä, in pieno controllo della situazione. Il figlio dell’ex pilota Harri Rovanperä non ha preso rischi perdendo oltre 20 secondi dal nativo di St. Vith.

Tanak conclude al terzo posto il sabato del Rally Centro Europa 2023 con oltre 1 minuto di ritardo, Sébastien Ogier si colloca in quarta piazza. Il nativo di Gap ha messo in bacheca il primo acuto in una speciale dell’evento durante la SS12, un primo risultato positivo dopo un venerdì da scordare. Non pervenuti, invece, gli altri protagonisti della top class del Mondiale, out dalla contesa per il podio già dopo le speciali di ieri.

Dopo Repubblica Ceca ed Austria ci sarà da divertirsi domani con le ultime due speciali previste in Germania. La ‘Böhmerwald 1’ inizierà il programma alle 8.15, la domenica si concluderà con la ‘Passauer Land 2’ (Power Stage).

Foto. LPS