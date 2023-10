MotoGP, GP Thailandia 2023. Bagnaia è pronto a prendersi la rivincita domenicale su Martin

Alle ore 9.00 italiane di domenica 29 ottobre prenderà il via il Gran Premio di Thailandia, quart’ultimo atto del Mondiale MotoGP 2023, nonché ulteriore round nel combattimento iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Quest’ultimo, dopo aver incassato due poderosi montanti dal Campione in carica fra Mandalika e Phillip Island, è tornato a colpire nella Sprint di Buriram.

Niente di eclatante, sia chiaro, ma lo spagnolo ha rosicchiato 9 punti all’italiano e, soprattutto, gli ha lanciato un chiaro messaggio nell’ottica della gara vera e propria. “Il più veloce sono sempre io e ho tutta l’intenzione di seminarti anche domenica”. Non sempre, però, la velocità è sufficiente a imporsi. Talvolta è fine a sé stessa o addirittura controproducente, come dovrebbe aver bene imparato il madrileno.

Molto, nel GP di Thailandia, verrà determinato dalla partenza. De facto, l’esito della Sprint è stato fortemente condizionato dall’avvio. Perfetto per Martinator dalla pole position, balbettante dalla seconda fila per Pecco. Il seguito è stato una mera conseguenza, perché sul passo a pista libera non si sono evidenziate apprezzabili differenze tra i contendenti il Mondiale.

Ovviamente, nel Gran Premio vero e proprio dovrebbe esserci più equilibrio. Doppia distanza da percorrere, dunque più tempo per recuperare. Inoltre i serbatoi delle moto saranno decisamente più carichi, dunque bisognerà guidarle in maniera differente. Due dinamiche che possono sicuramente dire bene a Bagnaia, pronto a raccogliere l’ennesimo guanto di sfida lanciato ad Martin, allo scopo di prendersi la rivincita dopo essersi inchinato nella Sprint.

C’è, infine, l’incognita meteo. In Indocina, soprattutto in questa fase dell’anno, non c’è modo di sapere in anticipo dove e quando si verificheranno delle precipitazioni. Venerdì e sabato è andata di lusso, ma per domenica le previsioni parlano di “temporali sparsi”, senza però poter dare indicazioni più precise. Di certo c’è che l’altopiano del Khorat non è un luogo dove pioviggina. Se l’acqua viene giù dal cielo, lo fa a catinelle. Con tutti gli annessi e connessi del caso.

Foto: MotoGPpress.com