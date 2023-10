Quanti punti mancano a Sinner per qualificarsi alle ATP Finals: quarto posto difficilmente attaccabile nella Race

Secondo i calcoli redatti da live-tennis.eu, ad oggi la quota ad oggi necessaria per l’aritmetica qualificazione alle ATP Finals sarebbe di 4895 punti: al momento Jannik Sinner ne ha accumulati nella Race to Turin 4620, e dunque gliene mancherebbero 275 per il matematico passaggio all’ultimo atto stagionale.

Oggi, nella finale del torneo ATP 500 di Pechino, che l’azzurro giocherà contro il russo Daniil Medvedev, ne saranno in palio già 200, ed in caso di vittoria l’azzurro sarebbe virtualmente qualificato alle ATP Finals, con il conforto della matematica che potrebbe arrivare già al termine del secondo turno del Masters 1000 di Shanghai.

In realtà, anche in caso di mancata affermazione a Pechino Sinner avrebbe ottime possibilità di centrare la qualificazione nel corso del torneo cinese che si concluderà domenica 15 ottobre, e, volendo allargare lo sguardo fino a fine stagione, appare improbabile che Sinner arrivi a Torino in una posizione differente dalla quarta.

Questa valutazione si può fare sia guardando all’ampio distacco che lo separa dal terzo in graduatoria, il russo Daniil Medvedev, in vantaggio di 2270 punti prima della finale di Pechino, sia osservando il buon margine sul quinto in classifica, il russo Andrey Rublev, attardato di 980 punti.

Se si guarda al nono classificato, il primo dei tennisti che attualmente non parteciperebbero alle ATP Finals, ovvero lo statunitense Taylor Fritz, allora il margine dell’azzurro sale a quota 1610 punti, vantaggio che, a poco più di un mese dall’ultimo atto stagionale, appare davvero incolmabile.

SITUAZIONE RACE ATP LIVE AL 4 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8945

2 Carlos Alcaraz 8310

3 Daniil Medvedev 6890

4 Jannik Sinner 4620

5 Andrey Rublev 3640

6 Stefanos Tsitsipas 3570

7 Alexander Zverev 3405

8 Holger Rune 3100

—————————-

9 Taylor Fritz 3,010

10 Casper Ruud 2690

