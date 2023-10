Ranking ATP, Jannik Sinner potrebbe anche diventare n.3 del mondo nel 2023. Ma è un’ipotesi improbabile

Raggiunto l’agognato numero 4 ATP dopo aver passato mesi al numero 4 della Race to Turin, Jannik Sinner ora deve guardare davanti a sé e puntare ai primi 3: se raggiungere subito in classifica il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, i quali probabilmente lotteranno fino alle ATP Finals per il numero 1 del mondo, appare complesso, l’azzurro potrebbe provare ad insidiare il terzo posto del russo Daniil Medvedev entro fine stagione.

Per chiarezza va detto che si tratta di uno scenario improbabile, ma matematicamente non impossibile: al momento, prima della finale di Pechino, Sinner ha un ritardo di 2270 punti rispetto a Medvedev nella Race ATP, che tiene conto dei soli risultati del 2023: dato che stiamo provando a fare una proiezione a fine anno, ecco che diventa questa la classifica da guardare, e non il ranking ATP.

In pratica, per partire quasi alla pari con il russo alle ATP Finals, Sinner dovrebbe vincere oggi la finale contro Medvedev per recuperare seduta stante 200 punti, e poi dovrebbe sperare in sconfitte precoci dell’avversario e provare a vincere i due ATP Masters 1000 rimanenti, ovvero Shanghai e Parigi-Bercy, o, in alternativa, vincere uno dei due tornei appena citati e l’ATP 500 di Vienna o l’ATP 250 di Anversa, per poi recuperare il gap rimanente alle ATP Finals, che metteranno in palio un massimo di 1500 punti.

SITUAZIONE TOP 4 ATP RACE TO TURIN AL 4 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8945

2 Carlos Alcaraz 8310

3 Daniil Medvedev 6890

4 Jannik Sinner 4620

