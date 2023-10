NASCAR Cup Series, Las Vegas: Larson vince in volata su Bell e passa in finale

Kyle Larson vince a Las Vegas nella NASCAR Cup Series ed accede automaticamente alla finalissima di Phoenix. L’americano svetta nello Stato del Nevada dopo una competizione perfetta, la Chevy #5 trionfa resistendo nel finale ad un deciso ritorno da parte di Christopher Bell che ha dovuto arrendersi per soli 82 millesimi.

La prima Stage ha visto un duello ad armi pari tra Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) e Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20). L’autore della pole-position si è inchinato provvisoriamente all’ex campione della serie che con la propria Camaro ha saputo imporsi nella prima significativa parte dell’evento.

Toyota ha provato a prendere in mano la competizione con la ripresa delle ostilità, Martin Truex Jr #19 e Denny Hamlin #11 si sono portati al comando, mentre Larson perdeva qualche posizione dopo un controllo al limite in uscita da curva 1-2.

Il 31enne che settimana scorsa ha testato per la prima volta una monoposto IndyCar in vista del debutto nella Indy 500 2024 è stato in grado di recuperare il proprio ritardo rispetto alla concorrenza ed imporsi nella seconda frazione grazie a delle mescole molto meno usurate rispetto ai rivali. Una caution, entrata dopo un problema per Alex Bowman (Ally Chevrolet #48), ha aiutato il californiano che senza bandiere gialle avrebbe sicuramente perso molto terreno dopo il già citato errore in curva 1-2.

La Final Stage ha visto Larson nuovamente all’attacco delle prime posizioni, virtualmente al terzo posto alle spalle di Brad Keselowski (BuildSubmarines.com Ford #6) e Ross Chastain (Worldwide Express Chevrolet #1). Voglia di riscatto per questi ultimi due volti citati, esclusi dalla bagarre per il ‘Championship 4’ dopo l’interessantissimo ‘Round of 12’ concluso settimana scorsa.

Il finale è stato particolarmente testo e senza caution. Larson ha progressivamente allungato sulla concorrenza, ma nei 30 giri finali ha dovuto subire un netto ritorno da parte di Bell. La Toyota Camry del Gibbs Racing ha iniziato a recuperare decimi su decimi all’ex campione della categoria, un duello a distanza che si è concretizzato nel corso dei cinque giri finali.

Il #20 dello schieramento ha ripreso la testa della corsa ed ha attaccato fino alla linea del traguardo, Larson ha chiuso ogni spazio al rivale che per 82 millesimi ha dovuto rinunciare alla chance di accedere già oggi alla finalissima che commenteremo tra meno di un mese.

Bell completa in quel di Las Vegas secondo davanti a Kyle Busch (LLumar Chevrolet #8), Keselowski #6, Chastain #1, Ryan Blaney (Menards/Tarkett Ford #12) e William Byron (Relay Payments Chevrolet #24). Sette piloti restano in lotta per accedere all’ultimo atto dei NASCAR Playoffs, settimana prossima ci sarà nuovamente da divertirsi nel particolare Homestead-Miami.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES LAS VEGAS (Playoffs – Round of 8)

1 5 RUN Kyle Larson (P) Chv 267 31.840 169.598 29.417 183.567 7

2 20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 267 0.082 0.082 31.575 171.021 29.523 182.908 8

3 8 RUN Kyle Busch Chv 267 4.504 4.422 31.442 171.745 29.861 180.838 8

4 6 RUN Brad Keselowski Frd 267 4.650 0.146 31.882 169.375 29.500 183.051 8

5 1 RUN Ross Chastain Chv 267 5.457 0.807 31.383 172.068 29.464 183.275 8

6 12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 267 5.837 0.380 31.362 172.183 29.922 180.469 8

7 24 RUN William Byron (P) Chv 267 7.607 1.770 31.971 168.903 29.706 181.781 8

8 45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 267 8.549 0.942 31.486 171.505 29.742 181.561 8

9 19 RUN Martin Truex Jr. (P) Tyt 267 9.056 0.507 31.530 171.265 29.686 181.904 7

10 11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 267 9.709 0.653 31.465 171.619 29.831 181.02 8

11 17 RUN Chris Buescher (P) Frd 267 13.338 3.629 31.685 170.428 29.699 181.824 8

12 22 RUN Joey Logano Frd 267 13.881 0.543 31.980 168.856 30.052 179.689 8

13 23 RUN Bubba Wallace Tyt 267 14.132 0.251 31.490 171.483 29.939 180.367 8

14 10 RUN Aric Almirola Frd 267 16.634 2.502 31.610 170.832 30.127 179.241 8

15 99 RUN Daniel Suarez Chv 267 16.792 0.158 31.582 170.983 30.337 178 9

16 4 RUN Kevin Harvick Frd 267 20.268 3.476 31.816 169.726 30.219 178.696 8

17 34 RUN Michael McDowell Frd 267 22.611 2.343 32.059 168.439 30.265 178.424 8

18 3 RUN Austin Dillon Chv 267 22.678 0.067 31.616 170.8 30.214 178.725 7

19 7 RUN Corey LaJoie Chv 267 23.072 0.394 31.836 169.619 30.285 178.306 8

20 21 RUN Harrison Burton Frd 267 24.251 1.179 31.997 168.766 30.330 178.042 7

21 16 RUN AJ Allmendinger Chv 267 24.704 0.453 31.938 169.078 30.279 178.341 9

Foto. LaPresse