MotoGP, Jorge Martin e la pesantissima caduta di Mandalika. L’analisi- VIDEO

Jorge Martin sa di avere gettato alle ortiche una occasione davvero sensazionale nel corso del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Mandalika, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac stava dominando la gara lunga, dopo aver fatto lo stesso nella Sprint Race di ieri.

Ma, dopo una serie di giri record che avevano portato lo spagnolo ad allungare su Maverick Vinales fino ad oltre 3 secondi di vantaggio, è arrivata una caduta in curva 10 che rischia di avere segnato l’intero campionato. Il classe 1998, infatti, dopo aver dato il via alla gara con 7 lunghezze di margine su Pecco Bagnaia, confidava di allungare ulteriormente in classifica generale.

Ma, quella caduta, ha riportato il campione del mondo a un pesante +18, più dal punto di vista mentale che di mera graduatoria. Andiamo, quindi, a scoprire cos’è successo a Jorge Martin ed i motivi della sua caduta nel corso del Gran Premio di Indonesia.

VIDEO: L’ANALISI DELLA CADUTA DI JORGE MARTIN





Foto: LaPresse