NASCAR Cup Series, Bell svetta ad Homestead-Miami ed accedere in finale

Christopher Bell vince ad Homestead-Miami nella NASCAR Cup Series e diventa ufficialmente il secondo pilota ad accedere direttamente al ‘Championship 4’. Il #20 del Joe Gibbs Racing e di Toyota trionfa al termine di una prova in rimonta, l’americano si contenderà tra meno di tre settimane il titolo come accaduto lo scorso anno.

Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota #19 ) ha iniziato al meglio la penultima tappa prima della finalissima di Phoenix, l’ex campione della categoria è stato subito raggiunto e scavalcato dal temibile William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24). Il nativo di Charlotte ha controllato la scena fino al primo pit stop in regime di green flag, sosta avvenuta intorno alla 40a torna delle 267 previste.

La strategia ha permesso a Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) di prendere il controllo provvisorio delle operazioni, il californiano ha meritatamente firmato la Stage 1 dopo l’esposizione di una bandiera gialla per un testacoda da parte di Ricky Stenhouse Jr (Boost by Kroger/Vitaminwater Chevrolet #47). Ricordiamo che il 31enne è l’unico che non ha pensieri in quel di Homestead-Miami, l’ex campione della categoria è infatti già certo di un posto in finale dopo la bellissima affermazione di settimana scorsa in quel di Las Vegas.

La strategia e l’assenza completa di bandiere gialle sono state due variabili da tenere in considerazione in vista del gran finale. Larson ha controllato la competizione, ma alla fine è stato Ryan Blaney (Penske Ford #12) ad avere la meglio facendo la differenza nei giri conclusivi. L’alfiere del ‘Capitano’ ha condotto le danze anche alla successiva ripartenza, presente davanti a Byron.

La bagarre per la vittoria è entrata nel vivo, Blaney e Larson hanno iniziato ad inseguirsi per il primato. Quest’ultimo perderà diverso terreno a 52 giri dalla fine dopo un errore all’ingresso dei box. Il californiano, successivamente ritirato, ha frenato troppo tardi prima della linea di inizio della pit road, il #5 di Hendrick ha colpito le protezioni che si collocano a difesa del muretto in cemento della pit road.

Dopo una breve red flag ed una nuova caution, la tappa di Homestead-Miami della NASCAR Cup Series ha visto un duello per la leadership tra Blaney e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11). La sfida per la prima piazza ha avvicinato Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), abile a beffare i due piloti citati con una linea molto più bassa in curva 3-4.

Nessuno si è risparmiato, la lotta si è provvisoriamente arrestata a 32 giri dalla conclusione in seguito ad un violento impatto in curva 1-2 da parte di Hamlin. Il nativo di Tampa (Florida), plurivincitore della Daytona 500 che non ha mai vinto il campionato, ha colpito le barriere dopo aver lamentato un danno allo sterzo, il #11 di Toyota ha dovuto ritirarsi perdendo dei punti importanti nella corsa verso il ‘Championship 4’.

Il 42enne è sceso dall’auto pochi minuti prima dell’abbandono da parte di Martin Truex. L’ex campione della categoria ha infatti dovuto arrendersi a 30 giri dalla fine in regime di caution, tradito dal propulsore della propria Toyota Camry.

La seguente ripartenza, l’ultima, ha visto un solo uomo al comando: Bell. Il 28enne ha controllato la scena respingendo ogni attacco da parte di Byron e Blaney. L’americano, sconfitto settimana scorsa da Larson per meno di un decimo, si prende una significativa rivincita accedendo per la seconda volta in carriera al finale di Phoenix.

Settimana prossima l’imperdibile ‘Elimination Race’ di Martinsville Speedway. Tutto può essere rimesso in discussione in una delle piste più particolari dell’intero calendario, quattro piloti dovranno lasciare la battaglia per il trofeo più importante della NASCAR.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES HOMESTEAD-MIAMI (Playoffs – Round of 8)

1 20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 267 34.983 154.361 32.526 166.021 6

2 12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 267 1.651 1.651 34.914 154.666 32.695 165.163 7

3 45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 267 2.870 1.219 35.263 153.135 32.790 164.684 7

4 24 RUN William Byron (P) Chv 267 3.700 0.830 35.194 153.435 32.545 165.924 7

5 16 RUN AJ Allmendinger Chv 267 3.920 0.220 35.177 153.509 33.038 163.448 7

6 23 RUN Bubba Wallace Tyt 267 5.357 1.437 35.237 153.248 32.678 165.249 8

7 54 RUN Ty Gibbs Tyt 267 5.687 0.330 35.065 154 32.723 165.022 8

8 22 RUN Joey Logano Frd 267 6.279 0.592 35.171 153.536 32.917 164.049 7

9 10 RUN Aric Almirola Frd 267 6.666 0.387 34.987 154.343 32.894 164.164 7

10 3 RUN Austin Dillon Chv 267 7.108 0.442 34.777 155.275 32.895 164.159 7

11 4 RUN Kevin Harvick Frd 267 7.194 0.086 35.031 154.149 33.227 162.518 7

12 2 RUN Austin Cindric Frd 267 8.883 1.689 35.093 153.877 33.174 162.778 8

13 41 RUN Ryan Preece Frd 267 9.935 1.052 34.960 154.462 33.231 162.499 8

14 43 RUN Erik Jones Chv 267 12.015 2.080 35.210 153.366 33.391 161.72 7

15 9 RUN Chase Elliott (P) Chv 267 12.661 0.646 35.557 151.869 33.336 161.987 8

16 99 RUN Daniel Suarez Chv 267 13.277 0.616 35.197 153.422 33.510 161.146 7

17 14 RUN Chase Briscoe Frd 267 13.445 0.168 35.161 153.579 33.368 161.832 8

18 8 RUN Kyle Busch Chv 267 13.783 0.338 35.310 152.931 33.068 163.3 7

19 48 RUN Alex Bowman Chv 267 14.232 0.449 35.300 152.975 33.316 162.084 8

20 7 RUN Corey LaJoie Chv 267 14.789 0.557 35.299 152.979 33.128 163.004 7

21 17 RUN Chris Buescher (P) Frd 267 14.949 0.160 35.142 153.662 33.339 161.972 7

22 34 RUN Michael McDowell Frd 267 16.399 1.450 35.472 152.233 33.069 163.295 6

23 31 RUN Justin Haley Chv 267 17.958 1.559 36.179 149.258 33.419 161.585 7

24 77 RUN Ty Dillon Chv 266 1 lap 35.274 153.087 33.594 160.743 7

25 38 RUN Todd Gilliland Frd 266 1 lap 35.506 152.087 33.560 160.906 6

26 51 RUN Ryan Newman Frd 265 2 laps 1 lap 35.160 153.584 33.707 160.204 7

27 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 263 4 laps 2 laps 36.208 149.138 33.502 161.184 8

28 6 RUN Brad Keselowski Frd 262 5 laps 1 lap 37.232 145.037 32.770 164.785 10

29 19 PIT Martin Truex Jr. (P) Tyt 237 30 laps 25 laps 1:25.087 63.464 32.709 165.092 7

30 11 PIT Denny Hamlin (P) Tyt 236 31 laps 1 lap 1:01.274 88.129 32.951 163.88 6

Foto. LaPresse