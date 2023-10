MotoGP, Maverick Vinales: “Ho gestito nel migliore dei modi le gomme, nel finale quasi riprendevo Pecco…”

Maverick Vinales è decisamente soddisfatto dopo aver centrato il secondo posto nel Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Mandalika la gara ha regalato tantissimi colpi di scena, con una serie notevole di cadute, come quella di Jorge Martin che stava dominando la scena, e che ha proposto una classifica davvero interessante.

La gara indonesiana ha visto il successo di Francesco Bagnaia proprio davanti a Maverick Vinales (+0.306) che ci ha provato fino all’ultimo metro e Fabio Quartararo (+0.433), quindi quarto Fabio Di Giannantonio a 6.9 secondi, mentre è quinto Marco Bezzecchi a 11.1. Sesto Brad Binder a 11.2, settimo Jack Miller a 12.4, mentre è ottavo Enea Bastianini a 12.6.

Al termine del Gran Premio di Mandalika, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Rispetto alla Sprint Race di ieri sono stato bravo a gestire le gomme. Quando Bagnaia mi ha superato non ho risposto al suo ritmo, ho cercato di tenermi la gomma e, come si è visto, negli ultimi giri ho guadagnato bene ma era troppo tardi per vincere”.