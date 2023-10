Rimonta leggendaria di Bagnaia a Mandalika: parte 13° e vince! Caduta per Martin, sorpasso in classifica!

Francesco Bagnaia reagisce nel migliore dei modi al peggior momento della sua stagione e riscatta la brutta Sprint di ieri, inventandosi una rimonta strepitosa e vincendo il Gran Premio d’Indonesia 2023, valido come quindicesimo round del Mondiale MotoGP. Pecco ha recuperato dalla 13ma posizione in griglia fino alla testa della gara a Mandalika grazie ad una partenza eccellente e ad una serie di sorpassi spettacolari, oltre alla caduta del leader Jorge Martin.

Si tratta della vittoria n.17 in top class (la sesta dell’anno e la 27ma in carriera nel Motomondiale) per il piemontese della Ducati, che approfitta del passo falso del suo grande rivale per riprendersi subito la leadership della generale quando mancano cinque GP alla fine del Mondiale. Bagnaia ha preceduto sul podio l’Aprilia di Maverick Viñales e la sorprendente Yamaha di Fabio Quartararo, protagonisti di un bel duello nelle battute conclusive.

Ottime notizie in chiave azzurra anche per Fabio Di Giannantonio, 4° con il miglior risultato della sua avventura nella classe regina, e Marco Bezzecchi 5° nonostante il dolore per la recente operazione dopo la frattura della clavicola. A seguire troviamo le KTM ufficiali di Brad Binder e Jack Miller in sesta e settima posizione, davanti alla Ducati Factory di un Enea Bastianini penalizzato da un errore iniziale che lo ha fatto sprofondare in fondo al gruppo.

Ritirati, oltre a Martin (scivolato a metà gara mentre era primo con margine), anche Johann Zarco, Pol Espargarò, Luca Marini, Augusto Fernandez ed i piloti HRC Marc Marquez e Joan Mir. Al termine del GP d’Indonesia, Bagnaia torna leader del campionato con un vantaggio di 18 punti su Martin, 63 su Bezzecchi, 135 su Binder, 169 su Aleix Espargarò e 181 su Viñales.

ORDINE D’ARRIVO GP INDONESIA MOTOGP 2023

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’20.293 168.5

2 20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 41’20.599 168.5 0.306

3 16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’20.726 168.5 0.433

4 13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’27.255 168.0 6.962

5 11 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 41’31.404 167.7 11.111

6 10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’31.521 167.7 11.228

7 9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’32.767 167.7 12.474

8 8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’32.977 167.6 12.684

9 7 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 41’42.833 167.0 22.540

10 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 41’50.761 166.5 30.468

11 5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 41’51.116 166.4 30.823

12 4 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 41’56.932 166.0 36.639

13 3 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 42’03.157 165.6 42.864

14 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’01.195 141.2 4 laps

Not classified

5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 22’01.941 163.9 13 laps

89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 18’21.953 168.6 15 laps

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 17’01.668 166.7 16 laps

37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 17’08.574 165.5 16 laps

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 10’53.463 165.8 20 laps

10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 8’51.542 116.5 23 laps

44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’39.311 155.9 26 laps

Foto: Lapresse