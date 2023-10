MotoGP, Francesco Bagnaia: “Mi aspetto una battaglia intensa. Aver ritrovato il feeling con la moto è fondamentale”

Francesco Bagnaia si presenta carico e determinato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Mandalika andrà in scena una tappa di capitale importanza per l’intera stagione, con la lotta per il titolo che si fa sempre più serrata dopo quanto visto in Giappone.

La classe regina sbarca nella regione di Lombok Centrale con il portacolori del team Ducati Factory che mantiene appena 3 lunghezze di margine su Jorge Martin (dominatore a Motegi) mentre l’acciaccato Marco Bezzecchi (non si sa ancora se potrà prendere parte al weekend indonesiano) rincorre a 54 punti e, oggettivamente, deve confidare in una vera e propria impresa per rimettersi davvero in corsa.

Le parole del nativo di Torino nel corso della conferenza stampa odierna: “Mi sento bene e sono pronto per questo appuntamento. Credo che avremo tre gare una dietro l’altra che potrebbero essere interessanti. Mi piacciono i tracciati in arrivo e, qui in Indonesia nel 2022 sono stato competitivo fino alla gara. Penso che potrò fare bene dato che in Giappone ho ritrovato il giusto feeling con la mia moto. Un anno fa era così, poi la domenica è stata completamente diversa per colpa della pioggia. A Motegi ho ritrovato il giusto feeling ed è quello l’aspetto più importante”.

Il campione del mondo in carica passa poi a fare le carte al weekend indonesiano: “Questa pista penso si addica al mio stile di guida. Un anno fa ho mancato il Q2 solo per colpa delle bandiere gialle, poi è arrivata la pioggia e ha cambiato tutti i piani ma, nel complesso, avevo un buon passo. Mi aspetto una lotta intensa. Vedremo un nuovo asfalto ma le gomme del 2023 mi piacciono di più e penso che si adatteranno meglio”.

Ultima battuta sulla notizia di giornata, ovvero l’ufficialità dell’approdo di Marc Marquez al team Ducati Gresini a partire dal 2024. “Fino a qualche tempo fa sembrava un movimento impensabile, ma nelle ultime settimane c’era la sensazione che qualcosa stesse cambiando. L’avevo detto anche nel corso della conferenza stampa di Motegi che potesse davvero avvenire il cambio di casacca. Penso che per il nostro sport sia una grande notizia. Marc troverà la migliore base per lavorare con la nostra moto e non impiegherà molto per andare forte e più veloce rispetto ad ora. Sarà bello condividere i dati con lui e sarà una bella sfida: 8 piloti competitivi con la stessa moto! Sarà davvero interessante. Il suo potenziale? La nostra moto si adatta ad ogni stile di guida e non avrà problemi. Non so se lotterà per il titolo sin da subito, ma nella top5 ci sarà senza dubbio “.

Foto: LiveMedia//CordonPress