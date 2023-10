MotoGP, Marc Marquez correrà con il Team Gresini nel 2024: c’è l’ufficialità!

Si era in attesa dell’ufficialità e questa è arrivata. Marc Marquez correrà con il Team Gresini nel 2024 in MotoGP. Lo spagnolo, pluricampione nella top-class, ha deciso di accasarsi nella squadra italiana che gli metterà a disposizione una Ducati GP23, affiancandolo al fratello Alex.

Una coppia tutta in famiglia, con Marc che ha scelto di lasciare dopo undici anni di successi la Honda e di accettare la sfida di competere con un team satellite, in grado però di mettergli a disposizione un mezzo adeguato alle proprie esigenze. Come è noto, la Casa di Tokyo è in grande difficoltà e l’asso nativo di Cervera non ha potuto fare altro che prenderne atto.

La possibilità offertagli quindi dalla Gresini Racing potrebbe consentire al funambolo iberico di rilanciarsi nella classe regina: “Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e Michele per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato“, le parole di Marc.

“Per la Gresini Racing è un momento storico. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati tantissimo a suo fratello, e alla stessa maniera accoglieremo Marc, convinti che abbia tutto il potenziale per essere subito competitivo in sella alla Desmosedici GP23. Infine un ringraziamento doveroso a Fabio Di Giannantonio per la sua professionalità a cui auguriamo il meglio per il suo proseguo di carriera“, ha commentato Nadia Padovani Gresini.

