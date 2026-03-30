Francesco Bagnaia: “Bezzecchi va fortissimo, è il favorito per il titolo”

Un nono posto che non può soddisfare Francesco Bagnaia, nel GP degli USA, terzo round del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Austin, dopo l’ottima Sprint, si sperava di vederlo tra i protagonisti, ma invece l’esito è stato molto diverso. Dalla piazza d’onore del sabato e una gara in cui il rendimento non c’è stato e Bagnaia sa esattamente i motivi.

“Facciamo tanta fatica nella gestione delle gomme. In passato, con la Ducati, si riusciva sempre a trovare costanza. Quest’anno, invece, le cose non stanno andando per il verso giusto da questo punto di vista. Per quanto mi riguarda, sono stati comunque compiuti degli step in avanti, rispetto al Brasile, perché comunque ho fatto una bella Sprint, ma in gara il passo non c’era“, l’analisi ai microfoni di Sky Sport.

Entrando nel dettaglio: “Già dal warm-up non avevo grandi sensazioni. Se ci poteva stare nella Sprint un degrado perché nei primi giri avevo spinto molto, nel GP invece questo consumo è anomalo perché io ho cercato anche di gestire e nei fatti non ho mai spinto al 100%. Specialmente nella parte destra della mescola, il degrado era molto alto“.

E quindi in vista del prossimo appuntamento di Jerez de la Frontera: “Su quella pista è molto importante curvare ed è la cosa su cui stiamo facendo maggior fatica. Vedremo se poi ci saranno cose da provare nei test perché in questo momento Bezzecchi e l’Aprilia fanno un po’ quello che vogliono e lui è il favorito per il titolo“.