MotoGP, GP Indonesia 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 13 ottobre

Dopo un weekend di riposo, il Motomondiale fa tappa a Mandalika da venerdì 13 a domenica 15 ottobre per il Gran Premio dell’Indonesia 2023, valido come quindicesimo appuntamento della stagione. La tournée asiatica prosegue dunque con il primo atto di un massacrante triple-header, che si svilupperà successivamente in Australia e Thailandia.

In MotoGP il focus è sul duello iridato in casa Ducati tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, separati da soli 3 punti in favore del piemontese, mentre Marco Bezzecchi è impegnato in una corsa contro il tempo per scendere in pista dopo l’infortunio alla clavicola. Il romagnolo del Team Mooney VR46 spera di ottenere il fit per prendere parte alle prove libere e al resto dell’evento, ma in ogni caso rischia di perdere davvero tanti punti in campionato uscendo quindi quasi definitivamente dalla sfida per il titolo.

Bez è distante 54 punti dal leader della generale, un distacco che potrebbe lievitare dopo la Sprint e la gara di Mandalika a causa delle sue precarie condizioni fisiche dopo l’operazione per ridurre la lesione. Vedremo se KTM e Aprilia riusciranno ad inserirsi nelle posizioni di vertice, senza dimenticare ovviamente la Honda di Marc Marquez.

Le prove libere del venerdì a Mandalika verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP INDONESIA MOTOGP 2023

Venerdì 13 ottobre

Ore 3.00 Prove libere 1 Moto3 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.50 Prove libere 1 Moto2 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 4.45 Prove libere 1 MotoGP a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 7.15 Prove libere 2 Moto3 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 8.05 Prove libere 2 Moto2 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.00 Prove MotoGP a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE MOTOGP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: Valerio Origo