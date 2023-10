MotoGP, come cambia la line-up dei piloti in vista del 2024 dopo l’addio di Marc Marquez a Honda?

Marc Marquez saluta la Honda ed è pronto per dare il via alla sua nuova avventura nel team Ducati Gresini. Una notizia che rischia di rivoluzionare completamente il futuro della classe regina, con un Mondiale 2024 che, nelle ultime ore, ha visto ritocchi importanti a livello di partecipanti. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la line-up dei piloti in vista del prossimo campionato.

Iniziamo dal team Ducati Factory che proporrà ancora il duo italiano composto da Francesco “Pecco” Bagnaia e Enea Bastianini (contratti fino al termine del 2024 per entrambi). Passiamo quindi al team Ducati Mooney VR46 che, a sua volta, non cambierà e proporrà nuovamente Marco Bezzecchi e Luca Marini (a loro volta scadenza nel 2024).

Nel terzo team marchiato Ducati, quello Prima Pramac, saranno protagonisti Jorge Martin (2024) e Franco Morbidelli (2024) che, com’è ben noto, ha salutato Yamaha dopo i due ultimi anni davvero da cancellare. La quarta e ultima scuderia, il team Ducati Gresini, assomiglierà più a un “team Marquez”, dato che saranno ai nastri di partenza Marc e Alex Marquez (2024), con il Cabroncito che ha sancito proprio oggi il suo “addio” a Honda.

Già, la Honda. Chi prenderà il posto di Marc Marquez nel team HRC Repsol? Assieme a Joan Mir (2024) chi vedremo? Le voci non mancano. Dalla promozione di Iker Lecuona dalla Superbike, fino ai nomi molto più concreti di Maverick Vinales e Miguel Oliveira. Vedremo l’evolversi della situazione nelle prossime ore. Nel team LCR Honda, invece, oltre al confermato Takaaki Nakagami (2024), prenderà posto Johann Zarco (2025), che ha chiuso il suo contratto con Ducati.

Rimaniamo in Giappone, sponda Yamaha. Nonostante tutto Fabio Quartararo (2024) rimarrà saldo al suo posto, mentre al suo fianco sbarcherà Alex Rins (2024) dopo un anno da dimenticare proprio in LCR Honda. Torniamo in Italia con l’Aprilia. Se le cose non cambieranno, ma è un grosso “se”, Aleix Espargarò e Maverick Vinales (scadenze 2024) saranno ancora il duo del team ufficiale. Nel team RFN, invece, dovremmo vedere ancora all’opera Miguel Oliveira e Raul Fernandez (entrambi fino al 2024).

Le ultime corpose novità si vedranno in KTM. Non nel team ufficiale, dato che in Red Bull KTM rimarranno Brad Binder (fresco di rinnovo fino al termine del 2026) e Jack Miller (2024), mentre nel team Gas Gas Tech3 assieme a Pol Espargarò (2024) vedremo Pedro Acosta (in arrivo dalla Moto2) che prenderà il posto di Augusto Fernandez.

