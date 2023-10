MotoGP, UFFICIALE: Marc Marquez e Honda si separano, lo spagnolo pronto per il team Ducati Gresini

Oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, si è scritta una pagina storica del Motomondiale. Marc Marquez lascia la Honda. Un binomio che appariva inscindibile, quindi, vede passare i propri titoli di coda, come confermato da un comunicato appena rilasciato dal colosso nipponico. Una notizia che non si può certo annoverare tra i “fulmini a ciel sereno” visti i rumors delle ultime settimane, ma che rischia di segnare un “prima” e un “dopo” in MotoGP.

“Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di rescindere anticipatamente il loro contratto quadriennale alla fine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP” inizia in questo modo il comunicato ufficiale. “Con ancora un anno rimanente sul contratto quadriennale tra HRC e Marc Marquez, entrambe le parti hanno concordato di comune accordo di terminare la loro collaborazione al termine della stagione 2023 e hanno convenuto che fosse nel loro migliore interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi”.

Dopo l’ufficialità dell’addio la scuderia nipponica passa a fare un po’ di storia del rapporto con il Cabroncito: “Questo pone fine a 11 anni di collaborazione tra il #93 e HRC in cui hanno ottenuto insieme sei Campionati del Mondo della classe regina, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position. Marquez ha ottenuto la sua prima vittoria nella classe regina a bordo della Honda RC213V al Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas, nel 2013, diventando il più giovane vincitore della MotoGP per poi diventare il più giovane campione del mondo pochi mesi più tardi. Nel 2014 ha difeso il suo titolo e ha vinto le prime 10 gare consecutive dell’anno, conquistando i titoli anche nel 2016, 2017, 2018 e 2019 come pilota HRC con il Repsol Honda Team”.

Dopo i numeri impressionanti di questo rapporto decennale, si è passati ai saluti di rito: “Entrambe le parti continueranno a dare il loro pieno sostegno per i restanti round della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP. La HRC augura il meglio a Marc Marquez per i suoi impegni futuri”.

A questo punto, questione davvero di ore, arriverà l’ufficialità di Marc Marquez nel team Ducati Gresini al fianco del fratello Alex, con Fabio Di Giannantonio che saluterà la scuderia di Faenza. Lo spagnolo, dopo l’incidente di Jerez del 2020, quattro operazioni al braccio destro lesionato, e notevoli problemi tecnici riscontrati tra 2022 e 2023 con la moto giapponese, decide quindi di affrontare la grande sfida in Ducati. Anche se non sarà nel team Factory e non avrà la moto di “Pecco” Bagnaia o Jorge Martin, il nativo di Cervera vuole tornare a competere. Come un otto volte campione del mondo meriterebbe. Ci attende un Mondiale di MotoGP 2024 davvero elettrizzante, c’è poco altro da aggiungere!

