Lorenzo Musetti rischia di perdere tante posizioni nel ranking ATP: tabellone durissimo a Parigi-Bercy e cambiale da difendere

Lorenzo Musetti è stato eliminato all’esordio nell’ATP 500 di Vienna, ed attualmente è 21° nel ranking ATP live a quota 1640 punti, in risalita di un posto rispetto all’ultimo aggiornamento di lunedì 23 ottobre, quando risultava essere 22° pur con lo stesso ammontare di punti.

Lo scorso anno l’azzurro, infatti, giocò a Basilea ed uscì al primo turno, non incamerando punti: nel primo aggiornamento di novembre, invece, l’azzurro andrà a scartare l’ottimo risultato fatto registrare lo scorso anno a Parigi-Bercy, quando nell’ultimo Masters 1000 stagionale raggiunse i quarti di finale.

Ironia della sorte, Musetti è atteso a Parigi-Bercy dallo stesso durissimo percorso che si prospettava per lui a Vienna: esordio contro il bulgaro Grigor Dimitrov, contro il quale ha poi perso in Austria, e secondo turno contro il russo Daniil Medvedev, che in Francia sarà il numero 3 del seeding.

L’azzurro, quindi, lunedì 6 novembre scarterà ben 180 punti nel ranking ATP e questo potrebbe costare a Musetti qualche piazzamento, qualora non venga ripetuto il risultato dello scorso anno: in questo momento perdere questa dote significherebbe scivolare indietro di 5 posizioni, dal 21° al 26° posto in classifica.

