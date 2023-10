Sinner-Rublev scontro diretto per il 4° posto nel ranking e nella Race: perché conta così tanto per le ATP Finals

Il duello a distanza oggi diventerà scontro diretto: a Vienna si affronteranno in semifinale l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev. Nel ranking ATP l’italiano si conferma al quarto posto a quota 5125, mentre il russo rimane in quinta posizione con 4935, a -190 dal tennista del Bel Paese.

A Vienna è in corso uno scontro diretto per il numero 4 ATP: lunedì prossimo Sinner scarterà i 90 punti dei quarti di finale dello scorso anno a Vienna, mentre Rublev nella scorsa stagione è uscito agli ottavi a Vienna (45 punti). Il match tra i due, rispettivamente testa di serie numero 2 e numero 3, metterà in palio 120 punti.

Inoltre, lunedì prossimo entrambi recupereranno un torneo da 45 punti in luogo di uno da 10: per Rublev saranno gli ottavi dell’ATP 500 di Pechino invece del Masters 1000 di Cincinnati, mentre per Sinner saranno i quarti dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch al posto del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023.

Jannik Sinner è attualmente al quarto posto della Race to Turin, che determinerà gli otto qualificati alle ATP Finals: l’azzurro vanta 635 lunghezze di margine sul quinto classificato, Andrey Rublev, dato che ha accumulato finora 5080 punti contro i 4445 del russo.

Essendo entrambi i tennisti presenti al torneo di Vienna, di categoria ATP 500, va da sé che Sinner resterà quarto nella Race anche al termine del torneo austriaco, ed entrambi hanno già staccato aritmeticamente il pass per Torino.

Restare in quarta posizione nella Race ATP porterebbe l’azzurro ad essere in seconda fascia alle Finals, evitando così nella fase a gironi il russo Daniil Medvedev, e risultando, almeno sulla carta, il secondo favorito del proprio raggruppamento alle spalle di uno tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

In terza fascia, al momento, ci sarebbero il russo Andrey Rublev, quinto, e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, sesto, mentre alle spalle del greco c’è il tedesco Alexander Zverev, settimo e dunque in quarta fascia con il danese Holger Rune, ottavo con un discreto margine sullo statunitense Taylor Fritz, nono.

Perdere una posizione nella Race ATP (anche fossero due la sostanza non cambierebbe), farebbe scivolare Sinner in terza fascia, con la possibilità di avere nel proprio girone il russo Daniil Medvedev in luogo dell’ellenico Stefanos Tsitsipas. In entrambi i casi l’azzurro potrebbe comunque pescare il russo Andrey Rublev.

RANKING ATP LIVE 28 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 11045

2 Carlos Alcaraz 8625

3 Daniil Medvedev 7115

4 Jannik Sinner 5125

5 Andrey Rublev 4935

6 Stefanos Tsitsipas 4435

7 Holger Rune 4280

8 Casper Ruud 3740

9 Alexander Zverev 3540

10 Taylor Fritz 3535

RACE ATP LIVE 28 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8945

2 Carlos Alcaraz 8445

3 Daniil Medvedev 7025

4 Jannik Sinner 5080

5 Andrey Rublev 4445

6 Stefanos Tsitsipas 3875

7 Alexander Zverev 3460

8 Holger Rune 3280

—————————-

9 Taylor Fritz 3055

10 Hubert Hurkacz 2945

Foto: LaPresse