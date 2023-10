Basket, la Virtus Bologna ospita la Stella Rossa dell’ex Milos Teodosic nella 4° giornata di Eurolega

Secondo impegno settimanale per la Virtus Bologna in Eurolega. I bianconeri, dopo il successo contro l’Alba Berlino di ieri sera (87-76), ospitano domani alle 20:30 al PalaDozza la Stella Rossa di Belgrado dell’ex Milos Teodosic nella quarta giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere puntano così a chiudere nel migliore dei modi la settimana del doppio turno in Europa, prima di tornare a concentrarsi sul Campionato nel weekend – bianconeri attesi dal posticipo di domenica sera contro la Dinamo Sassari. Dopo il ko rimediato all’esordio contro lo Zalgiris Kaunas (79-82) gli uomini di coach Luca Banchi hanno espugnato nettamente Montecarlo sconfiggendo l’AS Monaco (59-83) grazie ad una prova di forza contro una squadra che lo scorso anno si arrampicò fino alle Final Four. Nel match di ieri sera, invece, i bianconeri hanno piegato la resistenza dell’Alba Berlino (87-76) con un Tornike Shengelia autore di 26 punti e di un avvio stagionale davvero pazzesco – tra i tedeschi, invece, 15 punti del playmaker azzurro Matteo Spagnolo. Sotto il ferro Jordan Mickey ha fatto valere ancora una volta il fisico mettendo a segno 15 punti, mentre Capitan Belinelli ha chiuso in doppia cifra con 12 punti contribuendo al successo finale. La Virtus sembra quindi aver iniziato il cammino europeo nel modo giusto, collocandosi al quarto posto con 2-1 di record dietro al trio spagnolo (Real Madrid, Barcellona e Valencia) ancora imbattuto.

Belinelli e compagni si ritroveranno di fronte domani sera la Stella Rossa di Belgrado alla ricerca di un riscatto in Eurolega. I balcanici, infatti, sono incappati in due ko consecutivi (in trasferta contro lo Zalgiris Kaunas per 79-74 ed in casa contro l’AS Monaco per 76-82) dopo aver centrato la vittoria alla prima giornata contro l’ASVEL Villeurbanne (94-73). La partita di domani sera non sarà una qualunque per Milos Teodosic: il ‘mago’ serbo, infatti, torna nel capoluogo emiliano per la prima volta da avversario dopo aver salutato le V-nere in estate al termine di quattro stagioni in cui la compagine bolognese ha messo in bacheca uno Scudetto, un EuroCup e due Supercoppe Italiane. Il fuoriclasse ex CSKA Mosca ha piazzato 15 punti nel ko contro lo Zalgiris, mentre nel confronto di ieri contro il Villeurbanne ha messo a referto solo 3 punti. In cabina di regia si alternerà con un’altra conoscenza del basket italiano ovvero Shabazz Napier, che lo scorso anno ha trascinato l’Olimpia Milano al secondo Scudetto consecutivo e ha contribuito in Eurolega alla risalita dei meneghini dopo il periodo negativo che ne ha precluso l’accesso ai playoff. Da tenere sotto stretta osservazione l’ala lituana Rokas Giedratis (13.7 punti di media), mentre sotto il ferro Mickey e Dunston dovranno cercare di contenere Luka Mitrovic (10.3 punti e 3.7 rimbalzi). Dalla panchina possono arrivare punti da un altro ex del nostro Campionato ovvero Nemanja Nedovic – dal 2018 al 2020 all’Olimpia Milano – che viaggia ad 11.3 punti e 4.3 assist di media.

Credit: Ciamillo