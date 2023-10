Basket, la Virtus Bologna centra la seconda vittoria stagionale in Eurolega contro l’Alba Berlino! 26 punti per Shengelia, Spagnolo ne piazza 15 ma non bastano

La Virtus Bologna concede il bis in Eurolega! I bianconeri, dopo il successo esterno della settimana scorsa a Monaco, domina l’Alba Berlino (87-76) nella terza giornata della regular season 2023-2024 in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale. Tra 48 ore le V-nere ritornano in campo ancora in Emilia contro la Stella Rossa dell’ex Milos Teodosic, che si ritrova subito di fronte il suo passato.

Tornike Shengelia si prende la scena con ben 26 punti, con Jordan Mickey che chiude con 15 punti. Doppia cifra anche per Marco Belinelli (12 punti), mentre per i tedeschi 17 punti di Sterling Brown e ben 15 punti di Matteo Spagnolo – 2 punti, invece, per l’altro azzurro Gabriele Procida.

Uscita dai blocchi perfetta dei bianconeri grazie a Belinelli e Dunston (6-2), con il Capitano che scalda il braccio dall’arco (9-2). Thiemann prova a tenere in scia gli ospiti (12-6), ma la Virtus Bologna non intende calare l’intensità e vola a +9 grazie alla bomba di Cordinier (15-6). Altro break bolognese con Shengelia e Jaleen Smith (20-8), mentre Mattisseck e Dobric si sfidano a suon di triple per il +11 Virtus (23-11). I tedeschi non riescono a contenere l’offensiva dei padroni di casa, che grazie al piazzato di Shengelia e al canestro pesante di Pajola vanno sul +16 alla prima sirena (27-11).

Timida reazione dell’Alba Berlino grazie a Matteo Spagnolo e Thiemann (29-16) nel secondo quarto, ma Dobric non si fa pregare due volte e spara da lontano: le V-nere doppiano così i loro avversari (32-16). I berlinesi trovano un mini-parziale di 5-0 per cercare di riavvicinarsi (32-21), con la Virtus che risponde con un contro-break firmato Mickey-Hackett (37-21) a -3’02” dal termine del primo tempo. Tornano a segnare Marco Belinelli e Tornike Shengelia (42-24): i bianconeri continuano a condurre nel punteggio, con il georgiano che sale a quota 10 punti per il 44-26 con cui si va all’intervallo lungo.

Malte Delow apre le marcature della ripresa (44-29): l’Alba Berlino batte un colpo. Il tedesco commette poco dopo un’ingenuità commettendo fallo su Marco Belinelli: l’ex San Antonio Spurs fa 3/3 dalla lunetta ed aggiorna il bottino personale a 12 punti (47-29). Ancora Shengelia da due (53-39), ma Olinde e Brown poi riportano gli ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio (53-44). Thiemann tiene l’Alba a -8 (55-47), ma è ancora il georgiano a rendersi protagonista con il canestro che vale il +12 ed il ventesimo punto personale (59-47) a meno di tre minuti dalla terza sirena. La Virtus Bologna non molla la presa e mantiene un notevole margine grazie al 2+1 di Bryant Dunston (61-47). Schneider segna dal pitturato (64-51), ma la tripla allo scadere di ‘Iffe’ Lundberg vale il 67-51 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo il leitmotif non cambia: Jordan Mickey segna i punti per il massimo vantaggio a +19 (69-51), mentre Matteo Spagnolo trova il secondo canestro della sua partita (69-55). Lo statunitense si mette in proprio in altre due occasioni (73-55 e 10 punti per lui), con Matteo Procida che riesce a sbloccarsi da due (73-57). Tornike Shengelia continua a dettare legge nel pitturato (79-65), ma si scatena anche Matteo Spagnolo: il plamaker della Nazionale prova a scuotere i compagni, sparando anche una tripla che gli consente di salire a 13 punti segnati (79-68) quando si entra negli ultimi tre minuti di partita. Jordan Mickey fa 1/2 a cronometro fermo (80-68), ma Sterling Brown fa tremare la Virtus Bologna con la bomba del -8 (80-72): time-out immediato di coach Luca Banchi, con i bolognesi che escono bene dal minuto di sospensione con Hackett (82-72). Ancora Spagnolo da due (82-74), ma Isaiah Cordinier è glaciale dall’arco con la bomba che avvicina le V-nere al successo (85-74). Un piazzato per parte di Tornike Shengelia – MVP con 26 punti – e di Kresimir Nikic fissano così il punteggio finale sul 87-76 con cui la Virtus Bologna centra la seconda vittoria stagionale in Eurolega!

IL TABELLINO DEL MATCH

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ALBA BERLINO 87-76 (27-11, 17-15, 23-25, 20-25)

Virtus Bologna: Cordinier 7, Lundberg 3, Belinelli 12, Pajola 3, Smith 3, Dobric 6, Cacok ne, Shengelia 26, Hackett 5, Mickey 15, Dunston 7, Abass.

Alba Berlino: Brown 17, Procida 2, Spagnolo 15, Delow 6, Mattisseck 3, Schneider 4, Thomas 2, Nikic 2, Samar, Olinde 10, Thiemann 13, Bean 2.

Credit: Ciamillo