Quanti soldi ha guadagnato Sinner battendo Alcaraz? Montepremi per il numero 4 del mondo e la Finale a Pechino

Jannik Sinner ha surclassato Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano ha demolito il fuoriclasse spagnolo, trionfando in due set in cui ha sfoderato un talento dinamitardo al cospetto del vincitore di Wimbledon. L’altoatesino si è trovato a rincorrere nel primo set, quando l’iberico ha operato prontamente un break e si è portato sul 2-0. Da quel momento, però, l’azzurro ha tenuto botta con enorme maestria, ha recuperato lo svantaggio, si è imposto al tie-break in maniera perentoria e poi ha giganteggiato in una seconda frazione a senso unico.

Sul cemento della capitale cinese abbiamo assistito a una delle migliori prestazioni da parte del 22enne, che si è distinto in tutti i fondamentali e che ha saputo giocare a un ritmo frenetico, costringendo l’avversario a una serie di errori per lui inconsueta. Grazie a questa affermazione di lusso, Jannik Sinner è diventato il numero 4 al mondo: l’Italia torna ad avere un top-4 dopo 47 anni di digiuno, Adriano Panatta raggiunse questo traguardo nel 1976. L’azzurro si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in terra asiatica e domani giocherà la Finale contro il russo Daniil Medvedev.

La vittoria odierna ha un peso agonistico enorme, visto che lo ha issato al quarto posto del ranking ATP e che è stata ottenuta contro l’attuale numero 2 del Pianeta (con cui ora è in vantaggio per 4-3 nei precedenti), ma ha anche un importante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino? Il montepremi è particolarmente interessante visto che stiamo parlando di 365.640 dollari statunitensi (circa 349.350 euro). In caso di trionfo finale porterebbe a casa 679.550 dollari (circa 649.275 euro).

Precisiamo che queste cifre sono inerenti esclusivamente al premio sportivo garantito dagli organizzatori del China Open, ma chiaramente Jannik Sinner può fare affidamento anche su altri emolumenti provenienti dagli sponsor e da varie fonti. Non c’è un premio specifico per essere diventato numero 4 al mondo.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON LA FINALE A PECHINO

365.640 dollari statunitensi (circa 349.350 euro).

Foto: Shutterstock